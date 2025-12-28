Hojlund ha già segnato due gol in più della sua ultima stagione al Manchester United

Rasmus Hojlund ha segnato una doppietta nel primo tempo contro la Cremonese; al momento gli azzurri stanno vincendo 2-0.

La statistica di Hojlund

Secondo la statistica riportata da Opta:

Hojlund ha segnato 6 reti in 12 presenze finora in questa Serie A, già un gol in più di quanti quelli trovati nella scorsa stagione con la maglia del Manchester United in Premier League, 4 reti in 32 gare giocate.

5 – Rasmus #Højlund ha segnato 5 reti in 12 presenze finora in questa Serie A, già un gol in più di quanti quelli trovati nella scorsa stagione con la maglia del Manchester United in Premier League, 4 reti in 32 gare giocate. Habitat.#CremoneseNapoli pic.twitter.com/UASFn8RDvl — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 28, 2025

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

L’attaccante alto e forte fisicamente e il fantasista che gli gira intorno. È l’assortimento che nell’immaginario collettivo del calcio ha sempre funzionato. Un punto di riferimento e la seconda punta scattante. È la miscela che ha scelto Conte per regalare al Napoli il primo trofeo della stagione.

La sconfitta del Dall’Ara evoca brutti ricordi: il 2-0 datato 9 novembre fece sprofondare gli azzurri in crisi con lo sfogo di Conte nel post partita sulla necessità di voltare immediatamente pagina. Dopo quel tonfo, il condottiero azzurro si inventò il cambiamento tattico che ha trascinato nuovamente il Napoli in alto rinforzando la manovra offensiva. Il merito è proprio di Rasmus Hojlund e David Neres.