Hojlund e Neres il re artico e l’asso sudamericano, protagonisti della rivoluzione d’autunno di Conte (CorSport)

Antonio Conte dovrebbe affidarsi ancora a Rasmus Hojlund e David Neres in attacco per la finale di Supercoppa contro il Bologna, prevista per lunedì alle 20. I due sono stati i giocatori che hanno preso parte a più gol del Napoli in questa stagione.

Neres e Hojlund i calciatori più prolifici del Napoli

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Il danese e il brasiliano, strana coppia ma vincente. Conte ha combinato un re artico con un asso sudamericano dal 22 novembre, il giorno della sua rivoluzione d’autunno, e i risultati sono stati molto convincenti: 7 gol in due su 11 realizzati dal Napoli in otto partite. Sono anche i due giocatori che hanno preso parte a più reti in tutte le competizioni azzurre della stagione: 9 Hojlund, 8 Neres. Anche in semifinale col Milan le firme sono state dei due celebri autori. E’ possibile che lunedì Conte possa cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto il Diavolo, ma un aspetto sembra piuttosto scontato: saranno ancora Neres e Hojlund a guidare l’attacco dal primo minuto.

Anche a Udine, Conte ha deciso di confermare quasi per intero la squadra rilanciata con il 3-4-2-1 dopo la sosta e il tonfo di Bologna. Un sistema scavato dal passato con due volti in copertina: Neres e Hojlund. I numeri, innanzitutto: considerando le tre giornate successive alla sosta, e dunque le partite giocate dal 22 novembre, David e Rasmus sono risultati due dei tre giocatori coinvolti in più reti in Serie A. Quattro ciascuno, per la precisione: il brasiliano ha segnato tre gol, due con l’Atalanta e uno con la Roma, e ha servito un assist proprio al collega contro la Juventus; il danese, invece, ha segnato una doppietta alla Juve e poi ha rifinito per Neres sia all’Olimpico sia contro la Dea. E ancora: in due hanno firmato 5 delle 6 reti realizzate dal Napoli nelle ultime tre partite.