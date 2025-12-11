Greenwood, il Napoli osserva la pista: il Marsiglia chiede 80 milioni (Transfermarkt)

Fu pagato solo 26 milioni, ora vale più del triplo. Lo United prenderebbe il 50% della futura rivendita. In corsa ci sono anche Atletico Madrid, Newcastle e Barcellona.

Greenwood al Napoli? C’è chi lo considera un nome concreto e chi lo liquida come semplice voce di mercato.

Greenwood al Napoli

Scrive Transfermarkt:

“Il Napoli si è inserito nella corsa per Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia, 24 anni, è diventato uno dei nomi più caldi del mercato. L’OM lo ha pagato 26 milioni nel 2024, ora chiede un pacchetto da 80 milioni e non ha alcuna intenzione di venderlo.

Lo United, grazie a una clausola, prenderebbe il 50% della futura rivendita.

In corsa ci sono anche Atletico Madrid, Newcastle e Barcellona.

Greenwood è diventato un affare enorme. Il Napoli osserva, ma la concorrenza è fortissima”.

A Manna piace Goretzka, il Bayern non sembra aprire. Le alternative sono Frattesi e Frendrup (Tmw)

Si legge così sul noto portale:

“L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. Già nei mesi scorsi il club azzurro ha sondato il terreno su vari profili e a breve deciderà su chi lanciarsi in maniera definitiva. Un’ipotesi all’estero è rappresentata da Goretzka. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di spessore internazionale, che farebbe proprio al caso del Napoli ma qui la strada è tutta in salita.

Il Bayern infatti non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio e Goretzka non sta facendo alcuna pressione per andare via. La società azzurra però è pronta ad entrare in campo qualora ci dovesse essere una minima apertura. In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l’arrivo di Chivu l’ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato. Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf.

Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka. Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose. La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c’è Frendrup del Genoa”.