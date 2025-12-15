Gimenez sta valutando se operarsi o meno, il Milan intanto tratta per Füllkrug (Fabrizio Romano)

Il tedesco classe 1993 è in uscita dal West Ham. L'attaccante messicano sta valutando col Milan come procedere dopo l'infortunio alla caviglia.

Santiago Gimenez è fermo da diverse settimane per un infortunio alla caviglia e l’attaccante del Milan sta valutando se operarsi o meno.

Se il messicano opterà per l’intervento chirurgico, resterà fuori diversi mesi e dunque i rossoneri stanno pensando a un sostituto.

Il Milan pensa al sostituto di Gimenez

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Lo staff del Milan e Santiago Giménez sono sul punto di decidere se procedere con l’intervento chirurgico a seguito di problemi alla caviglia. L’attaccante messicano potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico a breve, dato che è stato assente nelle ultime settimane. Il Milan è in trattativa per Füllkrug come nuovo attaccante.

🚨⚠️ AC Milan staff and Santiago Giménez, on the verge of decision to proceed with surgery following ankle problems. Mexican striker could proceed with surgery shortly as he’s been out in the recent weeks. 🇲🇽 AC Milan are in talks for Füllkrug as new striker, as reported. ❗️🇩🇪 pic.twitter.com/OMy4hMG5aT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025

Niklas Füllkrug, tedesco classe 1993, attualmente milita al West Ham. In questa stagione non ha però contribuito a nessun gol della sua squadra nelle sue nove presenze.

L’exploit lo ebbe al Werder Brema, dove ha militato dal 2019 al 2023 segnando 49 gol; poi passò al Borussia Dortmund, dove fece 15 reti nella stagione 2023-24 e fu convocato per gli Europei con la Germania, in cui segnò due gol. Solo tre reti nella prima stagione in Premier League.

La maledizione neo-promosse a San Siro: sconfitta contro la Cremonese, pareggi con Pisa e Sassuolo. Il Milan di Allegri è allergico alle neopromosse. È finita 2-2 e i rossoneri hanno rischiato di perdere perché a pochi minuti dalla fine Laurienté ha colpito il palo con un destro che aveva lasciato immobile Maignan.