Gimenez sta valutando se operarsi o meno, il Milan intanto tratta per Füllkrug (Fabrizio Romano)

Il tedesco classe 1993 è in uscita dal West Ham. L'attaccante messicano sta valutando col Milan come procedere dopo l'infortunio alla caviglia.

Ci Lecce 29/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lecce-Milan / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Santiago Gimenez

Santiago Gimenez è fermo da diverse settimane per un infortunio alla caviglia e l’attaccante del Milan sta valutando se operarsi o meno.

Se il messicano opterà per l’intervento chirurgico, resterà fuori diversi mesi e dunque i rossoneri stanno pensando a un sostituto.

Il Milan pensa al sostituto di Gimenez

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Lo staff del Milan e Santiago Giménez sono sul punto di decidere se procedere con l’intervento chirurgico a seguito di problemi alla caviglia. L’attaccante messicano potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico a breve, dato che è stato assente nelle ultime settimane. Il Milan è in trattativa per Füllkrug come nuovo attaccante.  

Niklas Füllkrug, tedesco classe 1993, attualmente milita al West Ham. In questa stagione non ha però contribuito a nessun gol della sua squadra nelle sue nove presenze.

L’exploit lo ebbe al Werder Brema, dove ha militato dal 2019 al 2023 segnando 49 gol; poi passò al Borussia Dortmund, dove fece 15 reti nella stagione 2023-24 e fu convocato per gli Europei con la Germania, in cui segnò due gol. Solo tre reti nella prima stagione in Premier League.

I rossoneri fermati da un’altra neo-promossa

La maledizione neo-promosse a San Siro: sconfitta contro la Cremonese, pareggi con Pisa e Sassuolo. Il Milan di Allegri è allergico alle neopromosse. È finita 2-2 e i rossoneri hanno rischiato di perdere perché a pochi minuti dalla fine Laurienté ha colpito il palo con un destro che aveva lasciato immobile Maignan.

