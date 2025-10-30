Gimenez attende ancora di segnare il primo gol in campionato, contro l’Atalanta zero tiri in porta (Gazzetta)

Il tempo di attesa del Milan per Santiago Gimenez potrebbe scadere a breve. Il centravanti messicano non ha ancora messo a segno un gol in campionato (una sola rete in Coppa Italia in questa stagione), pur essendo sempre titolare. Nell’ultimo match contro l’Atalanta, zero tiri in porta; era arrivato dal Feyenoord lo scorso gennaio per quasi 30 milioni.

Gimenez sempre più un flop di mercato

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Mentre le lancette scorrono inesorabili, Santiago resta fermo immobile: un quarto di campionato è praticamente trascorso e Gimenez non si è messo alle spalle un solo gol in Serie A. Qui sono 627 i minuti passati in campo, oltre dieci ore di gioco, ma senza mai colpire: un’eternità per un professionista centravanti. La sveglia è suonata da un po’. Da qui a gennaio mancano otto partite, eventualmente nove con la finalissima di Supercoppa italiana, e tra queste il derby che ha anche il potere speciale di fermare il tempo. Un gol all’Inter dopo la pausa di novembre permetterebbe di riconsiderare la questione in altri termini. Ma un attaccante che non tira in porta, come può trovare il gol? È la domanda intorno a cui ruota la sorte di Santiago Gimenez, arrivato al Milan nel gennaio scorso per 28 milioni e mezzo di euro e già sulla possibile via d’uscita.

Ci sono due mesi per convincere il club e guadagnare altro tempo a disposizione: Santi è tifoso milanista, aveva colto con grande entusiasmo la possibilità di giocare a San Siro e già in estate si era tenuto stretto la maglia rossonera nonostante i primi tentativi della società di cederlo altrove. Gli eventi avevano giocato in suo favore: sembrava fuori dal giro, quando l’infortunio di Leao lo ha rimesso dentro. E poi le condizioni non ottimali di Nkunku e il ko di Pulisic hanno fatto il resto: Gimenez è sempre stato indispensabile. Poi però i gol, che prima non arrivavano per sfortuna o imprecisione, sono diventati un miraggio. Basta qualche dato: a Bergamo non ha mai tirato in porta. Il mese del mercato invernale si avvicina e per Santi può diventare un altro momento chiave della carriera: senza segnali rossoneri, il tempo a disposizione con il Milan rischia davvero di scadere”.