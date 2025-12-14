Il Milan si ferma con un’altra neo-promossa: 2-2 col Sassuolo e deve ringraziare il palo. Il Napoli può andare in fuga

Il Milan si ferma con un’altra neo-promossa: 2-2 col Sassuolo e deve ringraziare il palo. Il Napoli può andarein fuga

La maledizione neo-promosse a San Siro: sconfitta contro la Cremonese, pareggi con Pisa e Sassuolo. Il Milan di Allegri è allergico alle neopromosse. È finita 2-2 e i rossoneri hanno rischiato di perdere perché a pochi minuti dalla fine Laurienté ha colpito il palo con un destro che aveva lasciato immobile Maignan.

Il Sassuolo di Grosso (bravo) ha ben giocato e soprattutto non si è mai arreso, non ha mai smesso di provarci. È andato in vantaggio in apertura con Konè. Il Milan sembrava in difficoltà, Modric stava sbagliando tanti palloni: inconsueto per lui ma già contro la Lazio aveva dato segnali di stanchezza. Poi, è emerso Bartesaghi ventenne cui Allegri sta dando fiducia: è sempre titolare. E lui ohhh lo ha ripagato con due gol. Ma non sono bastati perché il Sassuolo non ha mai abbassato i giri del motore ed è arrivato al pareggio con Laurienté.

Adesso il Napoli se dovesse vincere a Udine avrebbe la possibilità di andare da solo in testa al campionato.