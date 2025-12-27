Giada D’Antonio porterà Napoli sulle piste da sci, il papà: «sarò lì con la pastiera, si resta napoletani ovunque ci si trovi»

Giada D’Antonio porterà Napoli sulle piste da sci, il papà: «le darò la pastiera, si resta napoletani ovunque ci si trovi».

Scrive Sergio Arcobelli sul Giornale:

A San Seba­stiano al Vesu­vio la neve non esi­ste. Eppure da lì, da una terra di sole e mare, parte la sto­ria di Giada D’Anto­nio, 16 anni, che domani esor­dirà in Coppa del Mondo nello sla­lom di Sem­me­ring. Mai una ragazza napo­le­tana era arri­vata così in alto, così pre­sto.

C’è tanta Atessa, forse anche troppa, per l’esordio in Coppa del Mondo di sci di Giada D’Antonio convocata in Nazionale ad appena sedici anni dopo i suoi exploit nelle gare minori. È napoletana, di San Sebastiano al Vesuvio.

Il Giornale – che fa l’audace accostamento con Tomba (anche lui di città) chiacchiera col papà di Giada.

Papà Fabio, den­ti­sta napo­le­tano, con la voce di chi ancora fatica a ren­dersi conto di quanto stia acca­dendo. «È tutto mira­co­loso», ripete. Il tra­sfe­ri­mento a Pre­dazzo è arri­vato solo quest’anno. «È stata una sua scelta. Noi l’abbiamo solo asse­con­data. Prima si alle­nava a Roc­ca­raso, faceva viaggi lun­ghis­simi. Quest’anno era diven­tato quasi obbli­ga­to­rio». Con lei si è spo­stata anche la mamma San­dra, di ori­gini suda­me­ri­cane: «Come fai a far vivere da sola una ragaz­zina di 16 anni? È un sacri­fi­cio grande».

Lo sci, a Napoli, è un’ano­ma­lia. «Tutto è nato per caso. Io sciavo per diletto, ho por­tato i miei figli e da lì è par­tito tutto. Impen­sa­bile». Giada cre­sce veloce nello Sci Club Vesu­vio, vince titoli gio­va­nili nazio­nali, domina gare con sei secondi di van­tag­gio, batte anche i maschi. «È sem­pre stata tra le prime in tutte le disci­pline», rac­conta papà. «Ora la inse­ri­scono nello sla­lom, ma è gio­va­nis­sima: non si sa ancora dove potrà arri­vare».

La chia­mano Black Pan­ther. «Era un gioco tra bam­bine dello sci club», spiega Fabio. «Poi il nomi­gnolo è tor­nato fuori. Ora le piace, la rap­pre­senta». Come il ballo, che Giada ama quanto lo sci: «Lo sla­lom è una danza», dice lei.

Fabio abbassa la voce par­lando del debutto: «Non deve dimo­strare niente. La pres­sione bru­cia i ragazzi». Poi sor­ride, pen­sando alla fami­glia in viag­gio: «Sarà la prima gara di Coppa del Mondo che vedrò dal vivo. Le por­terò la pastiera. A Natale si resta napo­le­tani, ovun­que ci si trovi». Come Tomba, come i cam­pioni venuti da lon­tano, Giada porta la città sulle piste.