La napoletana Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo di sci il 28 dicembre, è stata convocata per lo slalom

Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo il 28 dicembre a Semmering, in Austria. La sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio (Na) è stata convocata dal dt Gianluca Rulfi per lo slalom.

Giada D’Antonio in Coppa del Mondo

A fine ottobre aveva vinto due slalom allo Schilthorn e un gigante Njr all’Alpe Lusia. Successivamente, aveva disputato due giganti negli Stati Uniti collezionando l’11esimo e 13esimo posto.

Non passerà, dunque, per il circuito della Coppa Europa, ma verrà testata direttamente in Coppa del Mondo, un caso raro.

La D’Antonio partirà dallo stesso cancelletto della statunitense Mikaela Shiffrin, il suo idolo, che ha debuttato giovanissima come lei.

Le parole dell’italo-colombiana in merito:

«Il mio modello è sempre stata Mikaela, per la sua capacità di essere resiliente. La mia strada sembra semplice, ma è stata molto impegnativa: sono testarda e non mollo mai. Ora vivo a Predazzo ma ho passato tutta la mia vita in un piccolo paese alle falde del Vesuvio, veramente lontana dalla neve. Non voglio mettermi in testa troppe aspettative. L’ho imparato dal passato, quando non mi sono messa troppe idee in testa ho sempre sciato bene».

Antonio Barulli, presidente del Comitato Campano, ha dichiarato:

«Oggi inizia un nuovo percorso per Giada. Continueremo a supportarla e a sponsorizzarla, facendo tutti il tifo per lei. È la seconda atleta del nostro comitato, dopo Francesca Carolli, che ha debuttato a fine gennaio di quest’anno, che arriva in Coppa del Mondo».