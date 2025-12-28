Giada D’Antonio convocata a 16 anni in Coppa del Mondo per evitare un altro caso Lara Colturi

Giada D’Antonio convocata a 16 anni in Coppa del Mondo per evitare un altro caso Colturi

È il giorno dell’esordio della napoletana Giada D’Antonio, appena 16 anni, in Coppa del mondo di sci. Scenderà col proibitivo pettorale 70 nello slalom di Semmering in Austria. Repubblica ricorda che la Federazione l’ha convocata, a soli sedici anni, per evitare un altro caso Lara Colturi l’italiana che gareggia per l’Albania. A lei all’epoca impedirono di gareggiare così piccola in Coppa del Mondo e i genitori (la mamma è Daniela Ceccarelli olimpionica nel Superigante 2002 e il papà è Alessandro Colturi allenatore di sci).

Scrive Repubblica con Mattia Chiusano:

Giada D’Antonio, la sedicenne convocata per scendere sullo stesso pendio di Mikaela Shiffrin, 105 vittorie in Coppa del mondo: oggi nello slalom di Semmering, la stazione dei viennesi, le toccherà trovare una soluzione sulla neve oltraggiata prima del suo proibitivo numero, il 70. La rinascita e il debutto. La campionessa che entra nella storia della medicina sportiva con un recupero impossibile. La “Black Panther” napoletana cresciuta a Roccaraso, sangue colombiano ed ecuadoriano, che solo 39 giorni fa ha sciato nella prima gara internazionale assoluta: vincendo sia il primo che il secondo giorno in Svizzera, evento notato in tutto il Circo Bianco che oggi attende la sua apparizione. Con la benedizione della Fisi che ha lanciato Giada in Coppa per non rischiare un nuovo caso Colturi, perdendo un altro talento dopo la diciannovenne che gareggia per l’Albania.

