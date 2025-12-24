Ferrero: «Soffro ancora, penso ad Alcaraz ogni giorno. Allenare Sinner? È una cosa su cui dovrei riflettere»

Il quotidiano spagnolo intervista Juan Carlos Ferrero ex allenatore di Carlos Alcaraz, i due hanno improvvisamente e clamorosamente rotto da qualche settimana.

Tutti gli appassionati di sport, e non solo quelli di tennis, si chiedono cosa sia successo che li abbia spinti a smettere di lavorare insieme.

«Beh, tutto sembrava andare bene. È vero che quando finisce un anno, certe cose devono essere riviste riguardo ai contratti. E come per qualsiasi nuovo contratto, guardando all’anno successivo, c’erano alcune cose su cui non eravamo d’accordo. Come per tutti i contratti, una parte tira in una direzione e l’altra in un’altra. La squadra di Carlos pensa a ciò che è meglio per lui, e la mia pensa a ciò che è meglio per me. C’erano alcune questioni su cui entrambe le parti erano in disaccordo. Forse si sarebbero potute risolvere se ci fossimo seduti a parlare, ma alla fine non l’abbiamo fatto e abbiamo deciso di non continuare. È proprio quello che è successo. Ci sono punti su cui non entrerò nei dettagli, ma eravamo in disaccordo e alla fine abbiamo preso strade separate».

«Penso che siamo entrambi grati di esserci trovati».

Questo cambiamento potrebbe avere ripercussioni a breve termine a livello sportivo?

«È possibile. Ovviamente, cambiamenti come questo sono sempre complicati perché inaspettati. Dal punto di vista tennistico, penso che Carlos sia in grado di superare questa situazione e di arrivare in Australia in ottima forma, cercando di lasciarsi questa situazione alle spalle. Samuel (il nuovo allenatore, ndr) lo conosce molto bene. Avendo trascorso così tanto tempo con me quando ci allenavamo qui in accademia, e soprattutto quest’anno, ha acquisito molta esperienza per poter gestire la squadra da solo come allenatore».

Hai notato qualche tipo di logorio tra voi due?

«C’è sempre quando si passa così tanto tempo insieme. Penso che viaggiare così tanto, stare lontano da casa per così tanto tempo, quel genere di cose, ti logori. (…) Si trattava di usare parole nuove, nuovi modi di dire le cose con lo stesso obiettivo ma in modo diverso. E questo è stato uno dei metodi per evitare l’esaurimento».

Potreste andare a giocare insieme a golf domani?

«Penso che forse abbiamo entrambi bisogno di un po’ di tempo per elaborare pienamente questa rottura. Non è così facile. In questo momento sto soffrendo. Questo tipo di relazioni è difficile da concludere da un giorno all’altro. E ci deve essere un periodo di lutto. E, soprattutto, suppongo che soffrirò anche quando lo vedrò giocare nei tornei. Molte esperienze condivise entrano in gioco lì. Penso che ci vorrà del tempo».

Ferrero ricorda che avevano pianificato la stagione.

Diresti di essere stato più di un semplice allenatore di tennis?

«Lascio a lui la risposta. Credo di aver cercato di essere il tipo di persona per cui sono stato assunto, qualcuno che fosse sempre presente per assicurarsi che lavorasse, si divertisse e imparasse. Quando sei molto giovane, oltre alla famiglia che è già coinvolta, è importante che la persona di cui ti fidi sia dedita al 100%, ed è quello che ho fatto».

Si è detto e scritto molto della rottura. C’è qualcosa che ti ha particolarmente infastidito perché era così lontano dalla verità?

«Si è parlato molto dell’aspetto finanziario. E ho dimostrato fin da giovanissimo che non era la cosa più importante per me. Si è detto che chiedevo di più, ed è vero che sono sempre stati molto generosi, con una percentuale molto alta per quei primi anni in cui ero così coinvolto. E lo apprezzo. Alla fine, ho cercato di chiarire che la questione finanziaria non era uno dei problemi, né era il motivo per cui ero in questo progetto».

Quando hai deciso di non firmare il contratto di rinnovo, hai mai parlato con Carlos per informarlo che non era più il tuo allenatore?

«No. Ho parlato con lui in anticipo per chiedergli se fosse a conoscenza di tutto, e lui ha detto di sì. Da quel momento in poi, ho parlato con le persone con cui dovevo parlare. L’ho escluso perché ho capito che era a conoscenza di tutto. Se non fossimo riusciti a raggiungere un accordo, beh, i suoi uomini si sarebbero presi cura di lui, e io mi sarei preso cura dei miei. È normale che lui sia dalla sua parte, ovviamente».

Si è sempre detto che la tua filosofia del tennis e della vita sia più in linea con quella di Jannik Sinner. Sei d’accordo?

Ferrero: «Ho adattato il mio stile il più possibile a Carlos. Non sto prendendo in considerazione altre opzioni perché ho bisogno di due o tre mesi di pace e tranquillità e che il dolore si plachi. Dopodiché, se si presenteranno altre possibilità, le valuteremo. Alla fine, sono passati quasi otto anni senza sosta e molto tempo lontano da casa. Essere a casa ora è una benedizione».

Se in futuro ricevessi un’offerta da Sinner, la accetteresti?

«È una cosa su cui dovrei riflettere. Sono giocatori straordinari, ma come ho detto prima, non è il momento di pensare a una cosa del genere e dire sì o no. Ora è il momento di superare questo periodo difficile perché penso ancora a Carlos ogni giorno, e non è il momento di pensare agli altri».

Carlos ha 22 anni. Sta chiudendo la porta alla riconciliazione o vuole lasciarla aperta?

Ferrero: «Certo che non chiudo la porta. Con il rapporto che abbiamo avuto, chiudere definitivamente la porta non sarebbe logico, né per lui né per la squadra. Voglio concludere bene con loro. Non essere d’accordo su certi punti non significa che non siamo più amici o che non manteniamo un ottimo rapporto. Auguro a Carlos tutto il meglio e credo che abbia il potenziale per diventare il miglior tennista della storia. È qualcosa che ho detto molte volte. E anche se non ci fossi, ha persone intorno a lui che possono prepararlo molto».

Quando sarai pronto a tornare ad allenare, preferirai un altro diamante grezzo o un tennista affermato?

«È difficile pensarci, ma non so se sono pronto a investire tutto il tempo necessario per migliorare un altro ragazzo così giovane. Avendoci passato anch’io, preferirei un giocatore più affermato. Per via del tempo trascorso a casa. Sono un po’ più propenso per giocatori esperti che sono già nel tour piuttosto che per qualcuno che ha bisogno di tutto quel lavoro».

Quando arriveranno gli Australian Open, ti siederai davanti alla televisione per guardare le partite di Carlos o cercherai di non guardarle?

Sarà difficile non guardarle. Ho avuto la fortuna di assistere allo stile competitivo di Carlos. Penso che abbia un carisma incredibile, e sono rimasto affascinato anche dal suo modo di giocare. Spero di trovare il coraggio di continuare a guardarlo e di essere solo un altro tifoso».