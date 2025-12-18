El Paìs analizza le ragioni della rottura: “Alcaraz è sempre più Carlos e meno Carlitos. La rigidità militare è servita per plasmarlo ma ora è cresciuto”

Alcaraz e il conflitto con Ferrero: “il successo sì ma non prima della felicità”, “essere il migliore comporta essere schiavo”

El Paìs in un articolo molto interessante analizza le cause che hanno portato alla clamorosa rottura tra Alcaraz e Ferrero.

Anche se il diminutivo lo accompagna ancora, Alcaraz è sempre meno Carlitos – un soprannome affettuoso che apprezza ancora – e sempre più Carlos. Cioè, sta diventando grande.

Scrive così El Paìs a proposito della rottura del sodalizio tra Carlos Alcaraz e il coach di una vita (sette anni) e di tanti successi Juan Carlos Ferrero.

Prosegue El Paìs:

La docuserie presentata in anteprima da Netflix lo scorso aprile (prodotta da Morena Films) offre diversi indizi (alcuni molto espliciti) sull’evoluzione del rapporto tra il prodigio e il suo già ex tecnico. Indipendentemente dall’età, da quei 23 anni di divario generazionale, Alcaraz e Ferrero rappresentano due modi antagonisti di concepire gli obblighi dello sport agonistico ad alti livelli. La cifra militare e il metodo rigido dell’allenatore sono stati indispensabili per la configurazione di un talento che aveva bisogno di ordine e disciplina per decifrare i codici pericolosi dell’ambiente professionale, ma sono anche entrati in conflitto con la concezione più giocosa di Alcaraz: il successo, sì, ma non a qualsiasi prezzo. La felicità è sopra.

Avendo acquisito esperienza ed essendo stato intriso di quell’ideologia rigorosa (ripetitiva, meccanica, noiosa) che uno sport sacrificato come il tennis richiede, Alcaraz si è convinto che dovrebbe essere lui a guidare il suo destino. Dovrebbe essere lui a prendere decisioni. Un giovane con personalità, impetuoso, che a volte doveva essere “rallentato” per evitare sconvolgimenti fisici, non aveva mai paura di deragliare se lo faceva seguendo i propri criteri, quindi in più di un’occasione le sue mosse non piacevano a Ferrero. Il coach non ha mai apprezzato le feste di Ibiza per “disconnettersi”, ha disapprovato anche la fuga sul circuito di Monza dopo aver perso nel secondo turno degli US Open nel 2024.

“Un giocatore di tennis lo è 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno. Ricordalo” gli ripeteva Ferrero, che in tutta la docuserie lancia un doppio avvertimento: essere il migliore richiede di essere “schiavo” così come “la comprensione di Alcaraz del lavoro e del sacrificio” è “diversa dalla nostra [del team].”

Ricorda El Paìs che dall’entourage di Alcaraz avevano detto: “la relazione prima o poi potrebbe rompersi”. E infatti…