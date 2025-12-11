Ecco il Pass giornata, l’ultima trovata di Dazn: 20 euro per acquistare una singola giornata di Serie A

Ecco l’ultima trovata di Dazn: una formula pay-per-view che consente agli utenti di acquistare, al costo di 19,99 euro, la visione di una singola giornata di Serie A. Ecco i dettagli.

Si legge sul sito ufficiale:

“Dazn introduce un’altra funzionalità per i suoi utenti: il “Pass Giornata”, novità che debutta a partire dalla quattordicesima giornata di Serie A Enilive. Disponibile in modalità pay-per-view, il “Pass Giornata” permette a chi ha già un abbonamento “Goal” o “MyClub Pass” attivo di acquistare un’intera giornata di Serie A Enilive, per seguire tutti i match del turno a calendario, inclusi i pre e post-partita, le zone goal e i programmi di approfondimento live di Dazn”.

Il Pass Giornata è disponibile solo per clienti con un abbonamento Dazn Goal o MyClub Pass attivo. Il pass è a tutti gli effetti un prodotto pay-per-view: è disponibile in questa modalità ed è legato alla singola giornata di campionato.

Il prezzo

Il “Pass Giornata” ha un prezzo di 19,99€ ed è relativo alla singola giornata di Serie A Enilive che vuoi acquistare. Il Pass non ha un rinnovo automatico proprio perché è relativo ad un singolo weekend di campionato: dopo l’ultima partita della giornata, il servizio si esaurisce.

Offerta che si potrebbe definire, a voler essere teneri, a dir poco peculiare.

Si legge così sul Fatto Quotidiano:

“Tutti si chiedono come stia Dazn, perché anche se il rischio d’impresa se l’è caricato l’azienda, l’assegno alle squadre arriva finché il broadcaster sta in piedi. La risposta è che Dazn è convalescente: dopo il naufragio della partnership con Tim, l’aumento delle tariffe e il conseguente crollo degli abbonati, quest’anno le cose vanno meglio. […]

Dazn è risalita e oggi, a quanto risulta al Fatto, avrebbe grosso modo 2 milioni di clienti. Siamo lontani da un business profittevole, anche perché non tutti sono a prezzo pieno (la revenue share con la Lega prevista per contratto non è mai scattata): insomma, Dazn ci sta dentro a fatica. […] La piattaforma non sta proponendo alla Serie A solo di entrare nel capitale: sta proponendo di congelare una fetta dei diritti tv e restituirli in azioni al momento della quotazione in Borsa, nel 2027.

È una cosa completamente diversa, perché di fatto vorrebbe dire non saldare una rata del contratto (si parla di circa un 10% annuo). […] Dazn non dà la sensazione di un’azienda in fallimento: è ancora in fase espansiva, come dimostra l’acquisizione dei diritti del Mondiale per club (seppur con l’aiutino dei sauditi di Pif e della Fifa) e della Liga spagnola, è vicina al pareggio a livello globale, ma ha ancora problemi in alcuni mercati e sta adottando azioni sempre più spregiudicate per ripulire i conti in vista della quotazione. […]