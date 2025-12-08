Dazn fa paura alla Serie A: vuole pagare parte dei diritti tv con azioni al momento della quotazione in Borsa

Il Fatto Quotidiano spiega che dietro l’apparente normalità dei pagamenti di Dazn alla Serie A si nasconde in realtà una crescente inquietudine tra i presidenti dei club: quei 700 milioni l’anno da cui dipende l’intero sistema non sono più percepiti come una certezza assoluta. Tra conti ancora traballanti, una ripresa solo parziale degli abbonamenti e l’ipotesi – per ora solo ventilata – di entrare nel capitale della piattaforma, il rapporto tra la Lega e il broadcaster è entrato in una fase delicata, fatta di sospetti, paure e scenari che potrebbero cambiare radicalmente il futuro del calcio italiano. È stato De Laurentiis nella serata del Gran Galà del calcio a dare voce alla grade paura dei presidenti.

Dazn (Fatto Quotidiano)

Si legge così sul Fatto Quotidiano:

“Tutti si chiedono come stia Dazn, perché anche se il rischio d’impresa se l’è caricato l’azienda, l’assegno alle squadre arriva finché il broadcaster sta in piedi. La risposta è che Dazn è convalescente: dopo il naufragio della partnership con Tim, l’aumento delle tariffe e il conseguente crollo degli abbonati, quest’anno le cose vanno meglio. […]

Dazn è risalita e oggi, a quanto risulta al Fatto, avrebbe grosso modo 2 milioni di clienti. Siamo lontani da un business profittevole, anche perché non tutti sono a prezzo pieno (la revenue share con la Lega prevista per contratto non è mai scattata): insomma, Dazn ci sta dentro a fatica. […] La piattaforma non sta proponendo alla Serie A solo di entrare nel capitale: sta proponendo di congelare una fetta dei diritti tv e restituirli in azioni al momento della quotazione in Borsa, nel 2027.

È una cosa completamente diversa, perché di fatto vorrebbe dire non saldare una rata del contratto (si parla di circa un 10% annuo). […] Dazn non dà la sensazione di un’azienda in fallimento: è ancora in fase espansiva, come dimostra l’acquisizione dei diritti del Mondiale per club (seppur con l’aiutino dei sauditi di Pif e della Fifa) e della Liga spagnola, è vicina al pareggio a livello globale, ma ha ancora problemi in alcuni mercati e sta adottando azioni sempre più spregiudicate per ripulire i conti in vista della quotazione. […]

Infine, cosa succederebbe nel 2027, al momento della quotazione? Conoscendoli, i presidenti vorranno subito monetizzare e recuperare i loro soldi vendendo le quote, ma questo farebbe crollare il titolo. Oltre a queste valide obiezioni, la più banale è che i patron vogliono soldi subito, altro che quote. Tutti, di base, sono contrari. Tanti, però, sono anche spaventati. Sanno di avere a che fare con un partner non completamente affidabile e qualcuno comincia a pensare che potrebbe essere meglio un uovo domani che nulla oggi. Il tema, infatti, è come si comporterebbe Dazn a fronte di un diniego. Il timore è che l’emittente possa sospendere unilateralmente i pagamenti, come accaduto in Belgio, Francia e, caso ancora inedito, in Australia. Certo, la Serie A non è la Ligue 1 (lì la situazione era già compromessa) e la Lega avrebbe argomenti legali per difendersi. Però la guerra non conviene a nessuno”.