Dino Fava: «Lucca non è da Napoli, avrebbe dovuto fare uno step intermedio»

A Radio Tutto Napoli: «Inizialmente non ero favorevole al suo arrivo, deve ancora fare un po' di esperienza perché Napoli è davvero tosta, come altri club dove si punta a vincere».

L’ex calciatore di Napoli e Udinese Dino Fava ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli in merito a Lorenzo Lucca, che proprio quest’estate si è trasferito dal club friulano a quello azzurro.

Le parole di Fava su Lucca e il Napoli

«Il Napoli non deve avere l’approccio alla partita come mercoledì, penso sia stato tra i peggiori, mai avevo visto così tanti errori. Ma Conte sicuramente avrà parlato alla squadra. Io avrei fatto riposare qualche giocatore perché in alcuni ruoli i sostituti ci sono. Forse Conte in allenamento aveva visto che alcuni stavano ancora bene.

Lucca? Inizialmente non ero favorevole al suo arrivo. Il Napoli lo ha voluto subito in maniera decisa e allora ho cambiato pensiero. Ma Lucca sta avendo problemi. Lucca forse deve ancora fare un po’ di esperienza perché Napoli è davvero tosta, così come altri club dove si punta a vincere. Oggi serve un altro step intermedio tra Udine e Napoli. Non è ancora pronto e col rientro di Lukaku giocherà ancora meno».

Si legge sul Corriere dello Sport:

Gioca poco, non riesce a incidere come vorrebbe e con il ritorno di Lukaku, che è sempre più vicino, lo spazio rischia di ridursi ulteriormente. Per tutti questi motivi, potrebbe cambiare il destino di Lorenzo Lucca. Il prestito è un’idea vera, viva, che ad oggi però resta anche sospesa perché molto complicata per tutta una serie di motivi che vale la pena mettere in fila per spiegare come sta ragionando la società.

Intanto, l’aspetto legato alla formula del suo recente trasferimento al Napoli. Lucca, infatti, è stato prelevato in estate dalla società friulana in prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. Se il club azzurro dovesse decidere di mandarlo in prestito a gennaio dopo aver trovato un accordo con un club, dovrebbe comunque riscattare l’attaccante dalla società bianconera. Difficile, certo, ma non impossibile.