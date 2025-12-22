De Laurentiis senza lo stadio perde 100 milioni l’anno: la sua gestione rischia di essere incompiuta (Corbo)
Ha pochi posti di Corporate Hospitality, circa mille. Gliene servono 5000 con almeno 50 skybox. Spazi in cui vivere una partita nel lusso estremo. È un amministratore quasi perfetto che si ferma all’ultimo incrocio
Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive della Supercoppa italiana (stasera alle 20 su Italia 1 la finale contro il Bologna di Vincenzo Italiano) e anche dei conti del Napoli, in particolare della mancanza di uno stadio di proprietà, un’assenza che rischia di compromettere la gestione altrimenti perfetta del presidente del Calcio Napoli.
Ecco cosa scrive Corbo:
In controluce con le milanesi svetta il modello Napoli: nel calcio italiano è possibile fare impresa senza lanciare Sos a soccorsi finanziari dall’estero. Il nuovo marketing di Tommaso Bianchini rende il doppio in 5 anni. E migliora il fatturato. Oscilla tra 290 e 328 milioni, sopportando l’aumento dei costi da 244 milioni a 315 pur senza i proventi Champions nello scorso anno. Il marketing porta un centinaio di milioni, sarebbero il doppio con uno stadio nuovo. Ha pochi posti di Corporate Hospitality, circa mille. Gliene servono 5000 con almeno 50 skybox. Spazi in cui vivere una partita nel lusso estremo. È quel che manca alla gestione De Laurentiis per non essere la grande incompiuta. Uno stadio adeguato, fosse anche quello che c’è. Un amministratore quasi perfetto che si ferma all’ultimo incrocio: chiedere alle istituzioni o credere in un financing project, realizzare o solo annunciare? In attesa di un impianto moderno perde 100 milioni l’anno.
Se davvero vuole costruire lo stadio, De Laurentiis ingaggi un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali (il Napolista – Massimiliano Gallo)