De Laurentiis non vede l’ora di aprire un ciclo con Conte, vuole offrirgli un contratto fino al 2029

De Laurentiis e Conte insieme forse non per sempre ma per molto tempo. Il contratto del tecnico salentino scade nel 2027 ma il presidente è intenzionato a offrirgli un ulteriore biennale per allungare il rapporto al 2029. Sarebbero così cinque le stagioni insieme. Vedremo. Oggi sono tutte rose e fiori e il sodalizio funziona. Va detto che ha retto anche nei momenti più complicati.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Per Conte è stato un anno magico e per questo De Laurentiis non vede l’ora di aprire un ciclo con il tecnico leccese, offrendogli un nuovo contratto biennale fino al 2029, al di là di quello attuale che prevede la continuità sulla panchina del Napoli per altri 18 mesi. Il matrimonio sta funzionando alla grande e il presidente non perde occasione per esaltare il grande lavoro del suo “condottiero”, che al di là dei risultati conferma di saper tirare fuori il massimo dai giocatori di cui può disporre. Gli ultimi a esplodere sono stati Hojlund e Neres, che hanno messo le loro firme sulle tre vittorie di fine dicembre con Milan, Bologna e Cremonese.

Repubblica ricorda anche che il Napoli di Conte ha solo un punto in meno in classifica rispetto allo scorso anno:

I numeri danno ragione a Conte, che nonostante sia impegnato su quattro fronti dopo 16 giornate ha appena un punto in meno in classifica rispetto al campionato scorso. Il Napoli si sta dunque confermando ad alti livelli e può ancora rimediare a qualche passo falso di troppo fatto in Champions, il prezzo da pagare alla lotta per lo scudetto, alla qualificazione per i quarti della Coppa Italia (che mancava da 5 anni) e alla conquista della Supercoppa a Riad.