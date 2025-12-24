Repubblica: il contratto di Conte scade nel 2027 ma tra i due l'intesa è sempre più efficace. Superate le divergenze e i dubbi legati alla mancanza di un centro sportivo all’altezza

Conte a Napoli fino al 2029: De Laurentiis sta lavorando al rinnovo, segnali d’apertura dal tecnico

Il quotidiano la Repubblica, con Marco Azzi, scrive di ipotesi rinnovo contrattuale per Antonio Conte il cui contratto ha il 2027 come scadenza ma presidente e allenatore stanno pensando di allungarlo al 2029.

Scrive Repubblica:

Ora il progetto di De Laurentiis è aprire un ciclo con l’amico Antonio, fino alla naturale scadenza (giugno 2027) del contratto attuale e magari più a lungo, tant’è che nelle grandi manovre del presidente è già pronta l’offerta di rinnovo per il tecnico. Altro che “pec”, divorzi o storie tese.

Conte sta insegnando al Napoli anche a gestire bene la sbornia del successo e a (ri)vincere da favorito.

Per questo De Laurentiis proverà a blindare l’allenatore con un altro biennale, fino al 2029. Nel volo di rientro dall’Arabia i due sono stati inseparabili: nessuna tensione per il blocco del mercato imposto al club a gennaio, tanto in panchina c’è chi risolve i problemi. A Riad mancavano De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour, mentre Lukaku ha fatto da spettatore. Ma gli azzurri hanno trionfato lo stesso. Le premesse per aprire un ciclo sembrano esserci tutte, insomma. E anche dal tecnico stanno arrivando segnali di apertura verso il suo presidente, dopo le divergenze della scorsa stagione e i dubbi legati alla mancanza di un centro sportivo all’altezza. È tornato il sereno e nel futuro della coppia si intravedono altri successi, per questo l’ipotesi di un contratto più lungo stuzzica entrambi.