I numeri parlano chiaro, il Napoli ha solo un punto in meno in classifica rispetto alla scorsa stagione

Alla 16esima giornate l'anno scorso il Napoli aveva 35 punti punti e oggi, nonostante gli infortuni e gli impegni europei, è vicino alla vetta a 34 punti

Anno particolare, campionato difficile, classifica corta. Si parla tanto quest’anno del fatto che non ci sia una squadra fissa al vertice e che non vi siano tanti punti di distanza tra le prime in classifica. Tiene banco soprattuto la discussione, nata dopo alcune parole di Conte sul fatto che il Napoli sia o meno il favorito per lo scudetto. Da inizio stagione l’allenatore azzurro ci ha tenuto a spiegare che lo scudetto vinto l’anno scorso è stato quasi un miracolo e che i miracoli non si ripetono sempre. Anche perché, a spiegato ieri Conte, «Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti». Un concetto chiaro che non è piaciuto a molti, come l’amministratore delegato dell’Inter Marotta che ha ribadito «il Napoli è nettamente favorito, è campione e ha fatto investimenti importanti».

Ma veniamo ai numeri. Il Napoli l’anno scorso non aveva alcun impegno europeo, poteva dunque concentrarsi sul campionato, cosa che, a detta di molti, avrebbe facilitato il compito di Conte e della squadra. Una situazione che oggi dovrebbe favorire la Juventus di Spalletti.

Vediamo la classifica alla 17esima giornata, considerando che alcune squadre, tra cui Napoli, Inter e Milan, hanno una partita in meno per via della Supercoppa d’imputata a Riyad e vinta dal Napoli.

La formazione di Conte è terza con 34 dietro a Inter e Milan con due punti di distacco della capolista e uno dai rossoneri. Senza voler considerare gli imprevisti occorsi, l’infortunio di Lukaku, De Bruyne e Anguissa per citarne alcuni, prendiamo in considerazione solo i numeri e paragoniamoli con la passata stagione; quella in cui il Napoli sarebbe stato favorito dai pochi impegni.

La classifica mostra come il Napoli dopo 16 giornate aveva esattamente 35 punti, quindi solo un punto in più rispetto alla stagione attuale. Tanti discorsi inutili dunque da parte di tutti perché nonostante gli infortuni, nonostante la Champions e la Supercoppa, Conte ha perso fino ad ora per strada solo un punto rispetto all’anno scorso.