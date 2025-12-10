Conte ha ragione che il Benfica aveva due giorni di riposo in più. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli

Nell’intervista a Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato della differenza di energia tra le due formazioni giustificandola in parte col fatto che la sua squadra aveva giocato appena tre giorni prima: «Abbiamo giocato la partita di domenica alle 20.45, poi abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica invece ha giocato venerdì».

Il giornalista Giovanni Capuano ha immediatamente risposto agli alibi di Conte su X

“Conte ha ragione da vendere, il Benfica aveva due giorni di riposo in più alle spalle. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli con due giorni in meno…”