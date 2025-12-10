Conte: «È mancata l’energia. Abbiamo giocato domenica e abbiamo viaggiato, il Benfica aveva giocato venerdì»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato lacune dichiarazioni a Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica

Le parole di Conte

«La partita era dura e difficile su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi, è normale che qualcosa iniziano ad accusare. Abbiamo giocato la partita di domenica alle 20.45, poi abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica invece ha giocato venerdì. Questo dobbiamo metterlo in preventivo, io sapevo che si era speso tanto a livello fisico, ma soprattutto mentale. Non è che abbiamo altre soluzioni se non quella di far recuperare bene i caicliatori. Oggi qualcuno era stanco, si vedeva, non c’è possibilità di fare rotazioni particolari. Ho detto ai ragazzi che cerchiamo di recuperare, domani si riposa e poi ci prepariamo alla partita di Udine»

Sie preoccupato?

«Sicuramente non essere brillante ti porta a fare scelte sbagliate o a non essere preciso. Abbiamo faticato e abbiamo commesso degli errori. Sapeva della difficoltà del campo, volevamo partire forte. CI hanno anche un po’ spaventati perché eravamo un po’ troppo lunghi come squadra. Non è che non sono preoccupato, ma so qual è la situazione, ma la conoscevo anche quando abbiamo vinto. Sappiamo che ce la porteremo avanti per un bel po’ e dobbiamo capire queste serate in cui gli avversari hanno più energia di noi. Oggi hanno meritato più loro»

Cosa ti aspetti in Champions?

«Questo percorso lo dobbiamo affrontare con questo numero di giocatori, mi auguro di recuperare Lobotka e Gutierrez. Romelu non sappiamo quando sarà a disposizione. la preoccupazione mia di fare tute queste gare è quella di non avere le energie necessarie per affrontare questo tipo di partite Oggi bisognava essere al massimo e noi siamo arrivati un po’ loffi»