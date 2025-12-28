Il difensore brasiliano è ulteriormente cresciuto con Conte e ha scalzato il più giovane e quotato compagno di difesa. Il danese sembra trasformato

Con questo Hojlund, sarà dura per Lukaku. Ma con questo Juan Jesus, è già panchina per Buongiorno

Cesare – Caro Guido vittoria in scioltezza del Napoli che ha chiuso la partita nel primo tempo e poi l’ha controllata nel secondo. Anche se poteva chiuderla definitivamente segnando almeno altri 2-3 gol. E la Cremonese praticamente non ha mai tirato in porta. Eppure la Cremonese quest’anno ha dato fastidio a diverse squadre forti come nelle vittorie in trasferta con Milan e Bologna, i pareggi fuori casa a Como e a Roma con la Lazio ed i pareggi in casa con l’Atalanta e la Juventus di Spalletti.

Guido – Quello che dici è giusto e perciò la vittoria degli azzurri assume un valore maggiore considerando soprattutto la schiacciante superiorità dimostrata in campo per tutta la partita. Nello schema del 3-4-2-1 di Conte Neres ed Elmas giocano molto all’interno del campo creando spazio sulle fasce a destra a Politano e a sinistra a Spinazzola.

Cesare – Vero. Ma anche su questo il Napoli è camaleontico perché quando vuole invece isolare nell’uno contro uno Hojlund con il centrale avversario, allarga Elmas e Neres. Questo permette di far giocare al meglio Hojlund che veramente sta sorprendendo tutti. Non solo gioca di sponda e detta i passaggi in profondità ma si sta dimostrando rapace nell’area di rigore.

Guido – Su Hojlund devo dire che mi ha sorpreso molto positivamente per un fatto. Credevo fosse incontenibile solo sugli allunghi. E invece si sta dimostrando rapace nell’area piccola come i grandissimi centravanti. E sicuramente sta dimostrando di essere tra i centravanti più forti del campionato. Inoltre ha una forza fisica impressionante rendendo difficilissimo al centrale avversario l’anticipo. E allora dobbiamo dire che Lukaku difficilmente potrà togliergli la maglia di titolare.

Cesare – Però sicuramente il belga quando tornerà al meglio, servirà almeno a far rifiatare il danese viste le enormi energie che spende e le tantissime partite ravvicinate che gli azzurri devono disputare. A meno che poi Conte non ci sorprenda facendoli giocare insieme. E parlando di titolari che faranno non poca fatica a riprendersi il posto sicuramente c’è da menzionare Buongiorno che ormai si è visto scavalcato nelle gerarchie del tecnico da Juan Jesus. E Conte ha tenuto in campo il brasiliano per tutta la partita nonostante la precoce ammonizione. E bisogna dare grandi meriti a Juan Jesus che ha scalzato il più giovane compagno di squadra inanellando una serie di grandi partite una volta entrato, approfittando di un paio di brutte partite di Buongiorno.

Guido – Già. Altro miracolo di Conte, il brasiliano. Su Buongiorno mi viene il dubbio che abbia qualche fragilità fisica ed è un peccato perché quando sta bene è fortissimo fisicamente e tecnicamente. Altro miracolo quello operato con Spinazzola che ha recuperato la brillantezza dei suoi giorni migliori. E poi c’è Elmas, ormai considerato titolare dal tecnico, lavora molto, corre tanto e si rivela prezioso dando equilibrio alla squadra ma in fase propositiva non incide ancora. E Noa Lang, che a lui subentra, svolge il compitino, rientra come gli chiede l’allenatore, ma in fase offensiva ancora non incide non riuscendo a saltare l’uomo e a fare la differenza.

Cesare – Chissà se il Napoli riuscirà a prendere qualche giocatore a gennaio, viste le restrizioni. Oltre a un centrocampista strutturato si dice che stia proprio pensando a un esterno alto a sinistra che però sarebbe una bocciatura per l’olandese. Come resta l’esigenza di un quinto come esterno a destra indipendentemente dallo schema utilizzato. Mazzocchi è un ragazzo di grande generosità ma con qualche limite purtroppo e lo si è visto nei pochi minuti in cui ha giocato. Comunque gli azzurri ci hanno fatto fare un Buon Natale e anche un Buon Capodanno ma attenzione che poi inizia il “tour de force” di gennaio dove giocheranno ogni 3 giorni con 8 partite in un mese, tra cui a San Siro contro l’Inter e a Torino contro la Juve e con due partite determinanti in Champions dove si gioca il passaggio. E purtroppo gennaio passerà, molto probabilmente, senza che nessun infortunato illustre possa rientrare. E quindi confidiamo in mister Conte che, come sempre ha dimostrato, nelle difficoltà tira fuori il meglio di sé.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic – Cesare: buono; Guido:buono

Di Lorenzo – Cesare : rigenerato; Guido:ottimo

Rrahmani – Cesare: buono ; Guido: buono

Juan Jesus – Cesare: buono ; Guido: buono

Politano- Cesare: instancabile; Guido: così così

Lobotka – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

McTominay – Cesare: buono; Guido:ottimo

Spinazzola – Cesare: buono ; Guido: ottimo

Neres – Cesare: modesto ; Guido: deludente

Hojlund – Cesare: stratosferico (top) ; Guido:eccezionale (top)

Elmas – Cesare: operoso; Guido: volenteroso

Guitierrez – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Noa Lang – Cesare: ininfluente; Guido: irrilevante

Buongiorno – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Lucca – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Mazzocchi – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Conte – Cesare: ottimo ; Guido: grande