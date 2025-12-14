Bissouma racconta il suo abuso di “hippy crack” dopo alcuni furti: «Chiedo scusa ai tifosi»

In Inghilterra si tratta di una sostanza illegale. Bissouma è stato vittima di più furti con scasso nella sua casa di Londra, nei quali ha perso orologi, borse e gioielli di grande valore.

Il centrocampista del Tottenham Yves Bissouma ha raccontato di aver fatto uso di “hippy crack” dopo una serie di furti traumatici subiti negli ultimi mesi. Negli ultimi anni è stato vittima di tre furti, tanto da essere costretto a cambiare casa più volte. In Francia è stato anche aggredito e spruzzato con spray urticante. Inoltre, a inizio anno, sostiene di aver subito una truffa da circa 1,14 milioni di euro da parte di una persona a lui vicina. Ieri ha rilasciato un’intervista al Sun.

Yves Bissouma has been speaking to The Sun newspaper and has apologised for his recent actions… and has stated he took hippy crack in the wake of a series of terrifying burglaries during which he lost £1 million… “I am sorry. This incident [latest break-in] broke something… pic.twitter.com/qOApkpcC3C — Chris Cowlin (@ChrisCowlin) December 13, 2025

Il nazionale maliano, 29 anni, protagonista del trionfo europeo del Tottenham a maggio, era stato già sospeso nell’agosto scorso dopo un primo episodio simile. Ora è successo di nuovo.

Parlando dell’ultimo caso, Bissouma ha spiegato:

«Mi dispiace molto. Questo episodio ha rotto qualcosa dentro di me che non sapevo nemmeno potesse rompersi. Chiedo scusa ai tifosi. Il trauma ha portato nella mia vita paura, panico, depressione e paranoia».

Ladri in casa Bissouma

Scrive il Sun:

“Nel luglio scorso i ladri hanno fatto irruzione nella sua casa di Londra, portando via orologi di lusso, gioielli e borse firmate. Tra gli oggetti rubati figurano Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe, ciascuno dal valore potenziale di centinaia di migliaia di euro, oltre a borse Louis Vuitton da circa 5.700 euro l’una.

Nel video girato subito dopo il furto, Bissouma mostra anche uno skateboard firmato dal valore di circa 4.560 euro, oltre a una collezione di sneaker che, secondo gli esperti, potrebbe superare i 24mila euro, con un singolo paio Nike x Off-White Air Force 1 pagato oltre 3.500 euro”.

«Quando mio padre ha visto la foto è andato nel panico. So che non è positivo per me e per la mia immagine, perché sono un calciatore professionista», ha raccontato il centrocampista.

Il giocatore ha rivelato di aver affrontato seri problemi di salute mentale:

«Non ho perso solo beni materiali. Il trauma mi ha lasciato paura, insonnia, depressione e una costante perdita di fiducia».

Il Tottenham ha avviato un’indagine interna dopo la pubblicazione delle immagini. L’allenatore Thomas Frank ha definito la vicenda una questione disciplinare. L’hippy crack non è una sostanza dopante, ma è illegale.

«La mia salute mentale è stata messa a dura prova. Non è una giustificazione, ma spero che la gente possa capire meglio».