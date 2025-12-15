Athletic attacca Maresca, il suo sfogo è criptico e inutile, non aiuta nessuno

Enzo Maresca tradisce un irrituale nervosismo. Conosciuto come uomo pacato, dopo la partita con l’Everton si è lasciato andare ad un commento non richiesto. Athletic lo bastona. Se Enzo Maresca vuole più riconoscimento o sostegno per il lavoro che sta svolgendo come allenatore del Chelsea, lo sta facendo nel modo sbagliato.

La dichiarazione polemica di Maresca

I suoi straordinari commenti in risposta a una semplice domanda in conferenza stampa sulla prestazione del terzino destro Malo Gusto nella vittoria casalinga per 2-0 contro l’Everton di sabato hanno lasciato molti giornalisti presenti a bocca aperta. Nessuno se l’aspettava.

“Questo è il motivo per cui elogio i giocatori”, ha detto. “Con così tanti problemi, stanno andando molto bene dopo una settimana complicata. Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono arrivato nel club, perché molte persone non ci hanno sostenuto”. Non specificando a chi si riferisse esattamente, Maresca ha trasformato l’umore positivo dopo una vittoria in uno negativo e ha inevitabilmente messo la sua situazione all’interno del club sotto un’inutile analisi. Maresca ha aggiunto che si riferiva alle persone “in generale” e, quando gli è stato chiesto se avesse a che fare con i tifosi del club, ha insistito sul fatto di amare i tifosi e di essere “molto contento” di loro. Ma le sue parole hanno comunque lasciato spazio a speculazioni.

Un allenatore pacato ma non troppo

Fonti del Chelsea – che hanno parlato in forma anonima con The Athletic per proteggere i rapporti, come altre fonti citate in questo articolo – hanno sottolineato che si è trattato semplicemente di una “reazione emotiva a una vittoria emotiva”. Comprensibilmente, i cinici ritengono che ci debba essere molto di più.

Maresca avrà un’altra occasione per spiegare cosa gli passava per la testa, lunedì, in conferenza stampa per l’anteprima dei quarti di finale di Coppa di Lega del giorno successivo contro il Cardiff City, squadra di League One. Non sorprenderà se farà del suo meglio per minimizzare il significato delle sue dichiarazioni del fine settimana, ma le sue parole hanno già messo in moto la situazione.

Di solito, Maresca è molto cauto quando parla con i media, e raramente vuole rivelare troppo. Ma in alcune occasioni, ha lasciato cadere la maschera e ci ha mostrato ciò che pensa veramente. Ad esempio, ha detto ai critici di “andare a quel paese” dopo che il Chelsea ha battuto il Nottingham Forest nell’ultima partita di Premier League della scorsa stagione.

La fortuna di Maresca

Maresca ricopre uno dei ruoli più belli, ma anche più difficili, del calcio. A parte i desideri dei proprietari, i tifosi si aspettano trofei regolari, visti gli standard raggiunti negli ultimi trent’anni (22 trofei importanti dal 1997). Inoltre, ha la possibilità di lavorare con una squadra che molti altri allenatori e dirigenti vorrebbero avere.