Allegri: «Affronteremo un Napoli arrabbiato, Conte riesce a tirare fuori il meglio quando è in difficoltà»

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa italiana contro il Napoli in programma domani sera alle ore 20 (Italia1).

La conferenza di Allegri

Il pari col Sassuolo conferma la “maledizione” del Milan contro le piccole: domani non c’è questo rischio, ma che spiegazione si dà?

«Domani è una partita completamente diversa, una partita secca dove l’obiettivo è cercare di arrivare alla finale, contro un Napoli che è una squadra forte. Sarà complicata e difficile. Per le problematiche dei gol, ci sono dei gol che subiamo dove potevamo far meglio. Però ora dobbiamo concentrarci sulla partita di domani».

Condizioni fisiche di Fofana e Leao:

«Fofana è a completa disposizione. Leao vediamo dopo l’allenamento di oggi se sarà a disposizione o meno».

Vorrebbe tornare al 4-3-3 col tempo visti anche gli infortuni?

«Non è questione di moduli. Il giocatore che dà equilibrio è sempre Saelemaekers. Ci son giocatori che abbiamo recuperato come Jashari. L’importante è recuperare tutti i giocatori fisicamente, visto che finora abbiamo giocato sempre con gli stessi».

Ora il Napoli gioca con la difesa a 3:

«Il Napoli, indipendentemente dalle tattiche, è una squadra molto forte, con grande qualità in velocità, segnano tanto dentro l’area. Domani però sarà una partita differente dal campionato. Sarà una bella partita, perché in campo ci sono giocatori di ottimo valore».

Avete portato cinque ragazzi dell’Under 23, come li ha visti?

«Hanno buone qualità, è un premio al lavoro che stanno facendo. L’Under 23 deve essere un bacino importante per il futuro del Milan, per avere due o tre giocatori in rosa che arrivano dall’Under 23. Per loro sarà un’esperienza molto importante».

Gimenez si opera e state lavorando sul mercato: Fullkrug potrebbe soddisfarla?

«Gimenez ha avuto un periodo di tempo dove ha fatto terapia conservativa, poi purtroppo negli ultimi giorni si è ripresentato il problema e gli è stato consigliato di fare l’intervento, domani mattina credo. Per il mercato non abbiamo parlato, dobbiamo prima recuperare tutti i giocatori che abbiamo in rosa. Poi vedremo cosa potremo fare e le occasioni che ci saranno».

Il Napoli viene da due sconfitte consecutive: domani si aspetta una reazione?

«Affronteremo un Napoli molto arrabbiato. E’ un obiettivo anche per loro la Supercoppa. Credo sarà una partita bella dal punto di vista tecnico e tattico; Conte riesce a tirare fuori il meglio dalle sue squadre quando è in difficoltà».

Avete già affrontato e battuto il Napoli di Conte: cosa vi ha colpito?

«Nelle ultime partite il Napoli ha giocato match molto aggressivi contro Roma e Juventus, dal punto di vista fisico e atletico. Dobbiamo prepararci per una partita molto fisica e d’intensità».