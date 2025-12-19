Allegri a Oriali più volte: “Sei un coglione”. Il Napoli chiede la prova tv, Max rischia una squalifica pesante (La Stampa)

Non è chiaro se e cosa abbia scritto l’arbitro Zufferli sul referto. La partita è stata molto nervosa. I due tecnici non si sono stretti la mano a fine match

Allegri a Oriali più volte: “Sei un coglione”. Max rischia una squalifica pesante (La Stampa)

Il comunicato del Napoli, che accusa Allegri di aver insultato pesantemente Oriali ieri sera nel corso ella semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, rischia di costare una squalifica pesante all’allenatore rossonero.

È quanto scrive La Stampa di Torino nella sua edizione on line.

Scrive La Stampa:

Le accuse sono gravi, e potrebbero costare a Massimiliano Allegri una squalifica pesante. La Società calcio Napoli le ha messe nero su bianco, sostenendo che, nell’accesa coda della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, vinta dagli azzurri 2-0, l’allenatore del Milan ha aspramente e ripetutamente insultato Gabriele Oriali, team manager del Napoli.

La Stampa poi riporta il comunicato del Napoli e prosegue:

Secondo alcune immagini che circolano sui social, Allegri avrebbe più volte gridato a Oriali «sei un coglione». Il Napoli chiede che vanga utilizzata la prova tv, che porterebbe inevitabilmente a una squalifica di Allegri. Non è chiaro se e cosa abbia scritto l’arbitro Zufferli sul referto. La partita si era accesa fin dai primi minuti, a causa di un brutto fallo di Rabiot, a metà tra il giallo e rosso, su Politano: il francese in quella circostanza non era stato neanche ammonito. C’è stata poi una gomitata di Maignan su Politan (che aveva poco prima commesso fallo di ostruzione), anche questa non sanzionata.

Antonio Conte e Massimiliano Allegri non si sono incrociati al triplice fischio, con il tecnico del Napoli che è andato in campo a salutare i suoi giocatori, mentre quello del Milan è corso negli spogliatoi. Durante il giro di campo Conte ha incrociato invece Landucci, storico secondo di Allegri, stringendogli la mano.

Le scintille tra le due panchine sono durate per tutti i novanta minuti e sono esplose, evidentemente, al termine del match. La panchina del Napoli ha protestato a più riprese per decisioni dell’arbitro Zufferli giudicate non adeguate, come in occasione della gomitata di Maignan a Politano, per cui Conte chiedeva il rosso mentre il direttore di gara, dopo un rapido check del Var, ha lasciato giocare.

In quell’occasione, al 55′, è nato un acceso battibecco tra le due panchine con protagonisti Allegri e il dirigente del Napoli Lele Oriali, che si è rivolto anche al quarto uomo raccomandandosi di segnare a referto le parole, piuttosto colorite, dell’ex allenatore della Juventus. Sul finale di gara è stato proprio Conte a rivolgersi ad Allegri con un eloquente “Ma basta”, dopo l’ennesima protesta del tecnico livornese.