Aggiornato il ranking stagionale Uefa: Polonia sorprendentemente prima, l’Italia scivola al quinto posto
L’Italia è quinta con 11.178 punti: è dietro anche a Cipro. Si complica la possibilità di un posto extra in Champions
This photograph shows the UEFA Champions League trophy before the draw for the quarter-final, semi-final and final of the 2022-2023 UEFA Champions League football tournament, in Nyon, on March 17, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Nel ranking Uefa è la Polonia a guardare tutti dall’alto, anche se si tratta di un primato destinato a durare poco. Merito del piazzamento delle tre squadre polacche in Conference League: Lech Poznan, Jagiellonia e Rakow. Grazie ai loro risultati, la Polonia chiuderà il 2025 in vetta alla classifica, ma difficilmente riuscirà a mantenere la prima posizione a partire da gennaio.
Polonia prima nel ranking Uefa: i dettagli
Il ranking Uefa delle nazioni si calcola sulla base dei risultati ottenuti dalle squadre partecipanti alle tre competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League. Ogni vittoria nella fase a gironi vale 2 punti, mentre un pareggio ne assegna 1; nei turni di qualificazione e playoff i punti sono ridotti, con 1 punto per la vittoria e 0,5 per il pareggio. A questi si aggiungono bonus per il passaggio ai turni successivi, come ottavi, quarti, semifinali e finali, che incrementano il punteggio complessivo di ciascuna squadra.
Una volta calcolati i punti, si sommano quelli ottenuti da tutte le squadre di un Paese e il totale viene poi diviso per il numero di squadre partecipanti: il risultato è il coefficiente stagionale della federazione. La classifica Uefa finale tiene conto della media dei coefficienti delle ultime cinque stagioni, determinando così il ranking complessivo della nazione.
Curiosamente, la Polonia è al primo posto senza avere squadre né in Champions, né in Europa League.
Come è possibile? Le tre formazioni polacche hanno superato la fase a gironi di Conference League: Lech Poznan e Jagiellonia tenteranno la qualificazione tramite playoff, mentre il Rakow ha già ottenuto il pass per gli ottavi. L’unica eliminata è stata il Legia Varsavia.
La Polonia ha così totalizzato 13.502 punti. Seguono Inghilterra con 12.819 e Germania con 11.785. Al quarto posto sorprende Cipro con 11.281 punti, grazie ai risultati di Aek Larnaca, Omonia Nicosia e Pafos (in Champions League). L’Italia è quinta con 11.178 punti.
