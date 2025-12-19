Aggiornato il ranking stagionale Uefa: Polonia sorprendentemente prima, l’Italia scivola al quinto posto

Una volta calcolati i punti, si sommano quelli ottenuti da tutte le squadre di un Paese e il totale viene poi diviso per il numero di squadre partecipanti: il risultato è il coefficiente stagionale della federazione. La classifica Uefa finale tiene conto della media dei coefficienti delle ultime cinque stagioni, determinando così il ranking complessivo della nazione.

Curiosamente, la Polonia è al primo posto senza avere squadre né in Champions, né in Europa League.

Come è possibile? Le tre formazioni polacche hanno superato la fase a gironi di Conference League: Lech Poznan e Jagiellonia tenteranno la qualificazione tramite playoff, mentre il Rakow ha già ottenuto il pass per gli ottavi. L’unica eliminata è stata il Legia Varsavia.

La Polonia ha così totalizzato 13.502 punti. Seguono Inghilterra con 12.819 e Germania con 11.785. Al quarto posto sorprende Cipro con 11.281 punti, grazie ai risultati di Aek Larnaca, Omonia Nicosia e Pafos (in Champions League). L’Italia è quinta con 11.178 punti.