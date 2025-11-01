L’Udinese batte l’Atalanta (1-0): Zaniolo segna ancora, Juric perde l’imbattibilità e ora se la passa maluccio

Juric perde per la prima volta in stagione e ha 13 punti in 10 partite con 13 gol fatti. L'anno scorso l'Atalanta aveva 19 punti e 26 gol

L’Atalanta di Juric perde la prima partita della sua stagione in casa dell’Udinese, che veniva da un turno infrasettimanale perso contro la Juventus. Juric in 10 partite ha quindi pareggiato 7 volte, vinto solo 2 volte e perso una volta. Da segnalare tra i bianconeri Nicolò Zaniolo che sembra star ritornando ai suoi fasti. È il terzo gol nelle ultime quattro giornate, di più – riporta Opta – di quanto abbia realizzato in tutto l’anno scorso. Aveva fatto solo 2 gol in 23 presenze. Zaniolo – tra l’altro ex bergamasco – ha messo in porta con forza un cross basso arrivato dalla sinistra, a dimostrazione di non aver perso il calcio e di star riacquistando fiducia.

L’Udinese batte l’Atalanta grazie a Zaniolo, terzo gol in quattro partite

In generale l’Udinese ha qualità in diverse zone del campo, anche se a tratti si perde e si sfilaccia. Da segnalare un’altra prestazione solida di Atta, che a Milano aveva fatto impazzire l’Inter. La ferocia della squadra di Juric invece è mancata del tutto, ed è un dato ed un tema poiché solitamente le sue squadre sono quasi tutte fisico e aggressione, quasi tutte corpo. Nel primo tempo il ritmo dell’Atalanta è spento e lento, molto diverso rispetto a quello che eravamo abituati a vedere con Gasperini. Lo stesso Ederson – che sembrava un top assoluto – ha perso giri nel motore in modo importante. Tanto che sul tentativo di Karlstrom l’Udinese stava per raddoppiare a fine primo tempo dopo il gol di Zaniolo a 5′ dallo scadere.

Nella seconda frazione Juric inserisce Lookman e Krstovic ma non con il risultato sperato: i nerazzurri sono lenti e macchinosi, le conclusioni e le azioni sono prevedibili. Stesso discorso all’ingresso di Bellanova e De Ketelaere. I friulani ora tallonano la Juventus all’ottavo posto in classifica, l’Atalanta segue la Cremonese (che gioca contro la Juve di Spalletti stasera ndr) a 13 punti in 10 partite di Serie A. Con soli 13 gol fatti. L’anno scorso i gol erano 26 e i punti 19 (terza in classifica) a questo punto dell’anno.