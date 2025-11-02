Il Barcellona vuole limitare le uscite extra-campo di Yamal: giochi e stia in silenzio (L’Equipe)

La prestazione nel Clasico di Lamine Yamal sta facendo parlare tutta Europa in negativo. È forse il primo momento difficile per il 18enne del Barcellona che – complici anche alcuni problemi fisici – non si è mostrato brillante nelle ultime uscite dei blaugrana di Flick. Ne scrive l’Equipe questa mattina sull’edizione odierna. Punto nodale della questione sono (anche) le uscite pubbliche di Lamine extra-campo, che inevitabilmente lo distrarrebbero dal gioco. Il Barcellona sta iniziando a comprenderlo.

Dopo un disastroso Clasico, il Barcellona sta tentando di recuperare Yamal (L’Equipe)

Scrive così il quotidiano francese:

“Lamine Yamal dovrebbe brillare oggi contro l’Elche per dissipare ogni dubbio che lo circonda. Il diciottenne prodigio è stato molto più silenzioso dopo El Clásico rispetto a prima, il che è un sollievo dal punto di vista del Barcellona […] Due giorni prima del Clásico, durante una partita di Kings League (24 ottobre) tra la squadra del giocatore catalano (La Capital Fc) e quella di Ibai Llanos (Porcinos Fc), un popolare YouTuber spagnolo (5-4), il giocatore ha rilasciato un’intervista informale. Lo scambio di battute tra i due ha scatenato un acceso dibattito: «Per te, il Porcinos (la squadra di Ibai) è come il Real Madrid, giusto?» «Sì, rubano, si lamentano…» ha risposto il giocatore del Barcellona. […]

Questa è la sua prima prestazione deludente in una partita così importante. Il suo persistente dolore all’inguine spiega questo inizio di stagione, che è stato ben al di sotto degli standard dell’anno scorso. Secondo le nostre informazioni, questo dolore non è scomparso. Ma per il momento, né il giocatore né il club stanno prendendo in considerazione un intervento chirurgico. […]

L’alterco a fine partita, in particolare con Dani Carvajal, ha dominato i programmi radiofonici e televisivi spagnoli per diversi giorni, dato che i due giocatori giocano insieme per la nazionale spagnola. Secondo Roberto Gomez, giornalista di Marca , quotidiano pro-Madrid: «Quello che ha fatto Lamine Yamal ha distrutto la nazionale»