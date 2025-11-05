Vlahovic ora sembra più dentro che fuori dal progetto Juventus (Sportmediaset)

L'arrivo di David sembrava aver definitivamente allontanato il serbo, ma Vlahovic ha segnato finora cinque reti in più dell'ex Lille. Ieri è stato decisivo contro lo Sporting.

Sembrava ormai fuori dai piani della Juventus, e invece Dusan Vlahovic si è rivelato ancora una volta determinante, contro lo Sporting Lisbona in Champions. Suo il gol dei bianconeri del pareggio 1-1. Il tecnico Spalletti potrebbe dargli nuova vita e, chissà, la Juve anche provare a trattenerlo visto che il contratto scade a giugno.

Vlahovic e il suo rendimento di alti e bassi alla Juventus

Sportmediaset scrive:

“Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi. Con il titolo dell’ultimo libro pubblicato da Gianluigi Buffon si potrebbe descrivere il momento che sta attraversando Dusan Vlahovic. Dopo un’estate passata con la valigia in mano, l’attaccante serbo si sta prendendo il centro della scena a suon di belle prestazioni e gol decisivi. L’inizio di stagione di Vlahovic ha un po’ sorpreso tutti quanti. L’arrivo di Jonathan David sembrava aver definitivamente allontanato l’attaccante serbo dalla Juventus, finito nel mirino di alcuni club italiani in estate. Il campo, però, ha detto tutt’altro. Dopo un inizio di stagione come riserva dell’attaccante canadese, Vlahovic si è preso il centro dell’attacco della Juventus mettendo a segno 6 gol in 14 partite, 5 in più del compagno (e rivale) d’attacco. In queste prime partite stagionali, Vlahovic è sembrato mentalmente più sereno e questo l’ha portato a prendere decisioni migliori in campo: la qualità delle sue giocate, spalle alla porta e non, passa da soprattutto dallo stato mentale, che in questo momento sembra ottimale.

Il numero 9 è completamente focalizzato sulla Juventus, come dichiarato dallo stesso Chiellini, e il fatto di essere partito come seconda scelta, forse, può averlo aiutato a sentire meno la pressione. C’è poi il nodo del contratto da risolvere, in scadenza a giugno 2026. La Juventus ha deciso di investire su Vlahovic a lungo termine, con un contratto economicamente importante, e ora vuole continuare a puntare su di lui, ma alle proprie condizioni dettate dalla nuova linea economica del club. Nelle prossime settimane potrebbero essere avviati ufficialmente i colloqui per discutere del futuro, con entrambe le parti che sembrano essere intenzionate ad andare avanti assieme. La strada intrapresa sembra essere quella giusta, ora sta al giocatore dimostrare di essere il presente e il futuro della Juventus”.