Vinicius Jr difficilmente rinnoverà col Real Madrid: il rapporto con Xabi Alonso non aiuta (Marca)

Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 e ci sono divergenze di trattativa per la durata del rinnovo e le condizioni economiche. Il Madrid deve stare all'erta.

Vinicius Jr non ha trovato in Xabi Alonso il tecnico che probabilmente desiderava. I continui scontri con l’allenatore fanno sì che il suo rinnovo con il Real Madrid sia, ad oggi, piuttosto complicato. Il contratto dell’attaccante brasiliano scadrà a giugno 2027.

Si allontana il rinnovo di Vinicius Jr col Real Madrid

Come riportato da Marca:

Il nuovo contesto attorno a Vinicius non aiuta con il rinnovo del contratto del brasiliano. Tale accordo è lungi dall’essere chiuso, con divergenze per quanto riguarda la durata e le condizioni economiche. Il brasiliano, al momento, non sta considerando vere offerte, dal momento che l’interesse da parte dell’Arabia Saudita si è raffreddato negli ultimi mesi. Nessuna proposta è arrivata dai club europei al brasiliano, ma il Madrid deve stare all’erta. Tra sei mesi, Vinicius entrerà nel suo ultimo anno di contratto.

Il rapporto freddo tra Vinicius e Xabi Alonso non aiuta. Il contratto di Xabi è di tre anni e il basco ha il sostegno del club per il momento, che gli ha permesso di gestire ciò che è accaduto nel Clasico a modo suo, nonostante il fatto che i risultati delle ultime settimane siano lontani dalle aspettative.

Scrive El Paìs:

La vittoria nel Clasìco sembrava una svolta e invece da allora il Madrid si è trasformato in una squadra che ha perso il polso e che non riesce a creare pericoli. Il vestito di Xabi Alonso è andato stretto. (…). Tre partite di fila senza vincere, tutte e tre fuori casa e tutte e tre senza gol di Mbappé.

Dopo il gol del vantaggio dell’Elche, al minuto 57 Xabi Alonso ha effettuato quattro cambi in contemporanea, tra cui Vinicius che aveva cominciato in panca come Valverde.