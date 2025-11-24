Il Real Madrid non vince più, la stampa spagnola mugugna: “il Madrid non è il Leverkusen”

Il Real Madrid non vince più, Xabi Alonso fa gli esperimenti ma non riescono

Il Real Madrid è ancora primo in classifica in Liga, con un punto di vantaggio sul Barcellona, tre sul Villarreal e quattro sull’Atletico di Simeone. Eppur non vince da tre partite. la sconfitta a Liverpool e i due pareggi consecutivi contro Rayo Vallecano ed Elche (ieri sera). Tre partite a Madrid sono una mezza crisi nonostante i media siano massaggiati da Florentino per non essere troppo duri con Xabi Alonso (per ora protegé del volubile presidente). Xabi ha schierato una formazione sperimentale, senza Vinicius né Valverde.

Ecco cosa scrivono El Paìs ed El Mundo del pareggio per 2-2 a Elche, pareggio acciuffato nel finale con gol di Bellingham.

Scrive El Paìs:

La vittoria nel Clasìco sembrava una svolta e invece da allora il Madrid si è trasformato in una squadra che ha perso il polso e che non riesce a creare pericoli. Il vestito di Xabi Alonso è andato stretto. (…). Tre partite di fila senza vincere, tutte e tre fuori casa e tutte e tre senza gol di Mbappé.

Dopo il gol del vantaggio dell’Elche, al minuto 57 Xabi Alonso ha effettuato quattro cambi in contemporanea, tra cui Vinicius che aveva cominciato in panca come Valverde.

Scrive El Mundo

Quando Aleix Febas , centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Madrid, ha segnato il gol dell’1-0 che ha premiato la sua straordinaria prestazione, Vinicius è balzato in piedi dalla panchina per indossare la maglia con la velocità di un pompiere. Non era partito titolare, una decisione presa da Xabi Alonso in una giornata di cambiamenti, un cambio di modulo (con tre difensori centrali) e una raffica di nuovi nomi in formazione.

El Mundo scrive di brutta situazione per il tecnico.

Xabi Alonso è arrivato al Real Madrid per dimostrare il suo valore dopo l’eccezionale lavoro svolto al Leverkusen. Non sarà facile.

Giocava contro l’Elche di Eder Sarabia che vuole fare dell’Elche il suo piccolo Leverkusen.

Difesa a tre per il Madrid.

Con Huijsen, Asencio e Carreras schierati al centro della difesa, le fasce erano libere per Alexander-Arnold e Fran García , entrambi terzini offensivi, anche se meno dinamici in difesa, soprattutto l’inglese, un giocatore con due facce. L’Elche ne ha approfittato nei suoi attacchi, con Courtois messo a dura prova.

Mbappé ha impiegato un bel po’ per trovare il suo ritmo in un Real Madrid che non cercava mai la profondità. Quando ci è riuscito, ha trovato Iñaki Peña in forma smagliante come Courtois.