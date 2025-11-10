Un attacco che non segna da quattro partite. Hojlund si danna ma lo trovi sempre a terra

Conte confessa accorato che è colpa sua. Che non sta facendo un buon lavoro. Ma poi subito sibila che il problema sono i calciatori

COMMENTO ALLA 11° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26

Toccato il fondo.

In paragone Eindhoven fu una scampagnata.

I rossoblù hanno riposato due giorni in meno e strapazzano gli azzurri. Velocità doppia. Anticipi furenti.

Un attacco che non segna da quattro partite.

Il danese si danna ma lo trovi sempre a terra.

Mai un tiro in porta contro un portiere ragazzino tremante per l’esordio.

Chissà se sa parare sto Pessina.

Cosa c’è che non va?

La preparazione sballata?

Vista la folla in infermeria e lo sfinimento di tutti quelli che si trascinano e stentano sul campo.

Cosa c’è che non va?

Il mercato non convincente?

E qui l’Impomatato non c’entra.

Lui consegnò il salvadanaio al mister. 200 milioni, fai tu.

E il mister scelse.

Sulla carta roba fina. Mercato sfavillante.

Vanja, Beukema, Gutierrez, Lang, Lucca. Il ritorno dello Zircone Macedone.

E poi il gigante danese in risposta all’emergenza Romelu.

E poi il regalo prezioso, il Re.

Ma presto la realtà ha deluso le attese.

Nessuno dei nuovi arrivi ha entusiasmato.

Il Re si è rotto. E da quando si è rotto lui è crollato tutto.

Gli scontenti che incupiscono lo spogliatoio?

Cosa c’è che non va?

C’è dell’altro?

Chi mi trova un esegeta che riesca a interpretare le dichiarazioni del Feroce Salentino?

Mettono i brividi, quelle dichiarazioni.

Non per le sgrammaticature alle quali si ormai siamo abituati tutti, ma per le allusioni pesanti e grevi.

Non si capisce una mazza.

Non vuole accompagnare il morto?

Chi è morto?

Parlerà col club?

Per dire cosa?

Confessa accorato che è colpa sua. Che non sta facendo un buon lavoro.

Ma poi subito sibila che il problema sono i calciatori che fanno il compitino e non ci mettono il cuore come l’anno scorso.

Prove tecniche di addio?

Mi sa che si prepara a scappare.