Thiago Motta punta al ritorno in Serie A: l’Atalanta resta in pole se la posizione di Juric dovesse vacillare (Foot Mercato)

Vuole tornare ad allenare e cerca un club. Se la Serie A non si aprisse, i suoi piani B sono chiari: Premier League e la Ligue 1. Era stato considerato anche dalla Fiorentina.

Thiago Motta, dopo una stagione straordinaria con il Bologna, sembrava avere un futuro brillante. Il tecnico italo-brasiliano aveva guidato i rossoblù fino a una qualificazione inaspettata per la Champions League e poi aveva accettato di sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Sappiamo tutti come si è conclusa quella avventura.

Scrive Foot Mercato:

“I suoi esordi a Torino avevano fatto intravedere una Juve modernizzata, orientata al possesso palla e alla verticalità. Tuttavia, la collaborazione è durata poco: una serie di risultati negativi in Serie A e un acceso scontro con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno interrotto bruscamente la sua avventura bianconera. Quest’ultimo ha poi lasciato il club, dimostrando quanto il calcio sia veloce. In pochi mesi, Motta è passato dallo status di allenatore prodigio, corteggiato in tutta Europa, a quello di uomo senza squadra. Dal suo licenziamento, avvenuto il 23 marzo 2025, regna il silenzio attorno a lui, un silenzio apparente per chi resta uno dei tecnici più osservati del continente”.

Thiago Motta ascolta il silenzio

Regna il silenzio attorno a Thiago Motta, ma è un silenzio apparente: resta infatti uno dei tecnici più seguiti e osservati d’Europa. Continua a parlarne Foot Mercato:

“Un silenzio relativo, visto che le voci sul suo futuro non hanno smesso di circolare nelle ultime settimane. In Francia, il suo nome era stato accostato al Monaco. In Spagna, anche la Real Sociedad aveva valutato la possibilità di ingaggiarlo. Più recentemente, la pista più esotica lo ha portato fino in Polonia, al Legia Varsavia. Ancora questa settimana, nuove indiscrezioni lo hanno avvicinato al Wolverhampton in Premier League e all’Ajax”.

L’Atalanta sempre nel mirino

Conclude così il portale francese:

“Motta mantiene una priorità chiara: tornare in Serie A. L’ex allenatore del Bologna sogna un progetto solido e europeo nel campionato italiano, vedendo sempre l’Atalanta come destinazione ideale. Nonostante la vittoria dell’Atalanta contro il Marsiglia in Champions League, i risultati in campionato sono deludenti e la pressione su Juric aumenta, soprattutto dopo l’umiliante sconfitta casalinga per 3-0 contro il neopromosso Sassuolo. Questo clima attorno a Bergamo avrebbe rallentato anche le trattative con la Fiorentina, che ha scelto Paolo Vanoli come successore di Stefano Pioli, mentre Motta era sulla lista dei candidati.

Inoltre alcune federazioni nazionali, tra cui Serbia e Grecia, hanno sondato Motta per un incarico da commissario tecnico, ma lui resta focalizzato su un progetto di club, convinto che il suo stile si esprima meglio quotidianamente. Anche Fenerbahçe e Red Bull Bragantino hanno avviato brevemente contatti con Motta all’inizio della stagione”.