San Marino può ancora qualificarsi per il Mondiale, ma solo se perde (Espn)

Di tutte le squadre in corsa per uno dei 48 posti del Mondiale 2026, San Marino è la più debole, 210ª su 210 nel ranking Fifa maschile. Eppure, contro ogni previsione, c’è una possibilità (remota) che riesca comunque a qualificarsi.

Scrive Espn:

“Con una popolazione di poco più di 34.000 abitanti — il quinto Stato riconosciuto più piccolo al mondo — San Marino è in realtà il più grande, ma molto meno famoso, dei due microstati all’interno dell’Italia. Finora, ha perso tutte e sette le partite di qualificazione, segnando un solo gol e subendone 32.

Si potrebbe pensare che ogni speranza di qualificazione sia persa, ma non è del tutto così. Per riuscirci, però, ci sarà bisogno di una catena di eventi molto specifica… che potrebbe portare San Marino a dover perdere l’ultima partita di qualificazione con il maggior numero possibile di gol subiti”.

San Marino ai Mondiali?

Espn riporta:

“Le squadre europee hanno a disposizione 16 dei 48 posti per il Mondiale. Dopo un lungo girone di qualificazione che termina il 18 novembre, i primi classificati di ciascuno dei 12 gruppi ottengono la qualificazione automatica. I secondi classificati di ogni gruppo accedono a un playoff a 16 squadre per conquistare gli altri quattro posti Uefa disponibili.

E qui le cose si complicano. Gli ultimi quattro posti del playoff sono riservati alle squadre meglio classificate che abbiano vinto uno dei 14 gironi della Nations League 2024. Per coincidenza, San Marino ha effettivamente vinto il proprio girone a tre squadre della Nations League 2024-25, battendo due volte il Liechtenstein e pareggiando e perdendo contro Gibilterra.

San Marino è classificata 14ª su queste 14 squadre vincitrici della Nations League, quindi affinché uno di questi quattro posti del playoff finisca nelle loro mani, è necessario che 10 delle 13 squadre davanti a loro nella lista dei vincitori non abbiano bisogno del posto. In altre parole, almeno 10 di questi Paesi devono finire primi (e qualificarsi direttamente) o secondi (e già ottenere un posto in playoff) nei rispettivi gruppi di qualificazione. Ed è qui che le cose si complicano”.

La loro unica speranza

Espn spiega il “miracolo” possibile di San Marino:

“Entrando nell’ultima settimana di partite di qualificazione, otto squadre che avrebbero potuto ottenere il posto tramite la Nations League si sono già qualificate per il Mondiale, quindi non ne hanno bisogno. Le speranze di San Marino, dunque, dipendono dal fatto che solo altre due nazioni rinuncino a un secondo posto nei loro gruppi.

Se la vincente della Nations League Irlanda del Nord batterà la Slovacchia venerdì, si piazzerà seconda nel gruppo A e sarà in buona posizione per restarci. Poi, sabato, se la Romania — altra vincitrice di un girone della Nations League — dovesse battere Bosnia-Erzegovina, le due squadre sarebbero appaiate al secondo posto nel gruppo H, lo stesso di San Marino.

Se questa sequenza si verificasse, si creerebbe uno scenario in cui, quando San Marino affronterà la Romania il 18 novembre, sarebbe incentivata a perdere con il maggior numero possibile di gol per consentire ai romeni di avanzare nel processo tradizionale di qualificazione, liberando il loro posto nei playoff della Nations League e permettendo a San Marino di prenderlo”.