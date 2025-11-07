Per Mainoo lo United chiede 45-50 milioni, oltre al Napoli anche la Roma è interessata (Pedullà)

Al Manchester United, il centrocampista ha altri due anni di contratto. Col Napoli ci sono già stati dei contatti, gli azzurri sono interessati a un prestito.

Il Napoli sta sondando un nuovo centrocampista in vista del mercato invernale, dato l’infortunio di Kevin De Bruyne e l’assenza di Frank Zambo Anguissa, che molto probabilmente partirà per la Coppa d’Africa. Nella lista c’è Kobbie Mainoo del Manchester United, su cui però si è inserita anche la Roma.

Napoli e Roma su Mainoo

Scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

Kobbie Mainoo e il Napoli: dalla prima indiscrezione proveniente dall’Inghilterra dello scorso agosto a un’evoluzione che va seguita. Il ragazzo classe 2005, eccellente talento del Manchester United con due anni di contratto più opzione, sta spingendo per giocare di più. E il suo club deve prendere una decisione. L’agenzia che assiste Mainoo ha già avuto rapporti di lavoro con il club azzurro, al Napoli il profilo piace molto ma deciderà se affondare nelle prossime settimane. Ovviamente dipenderà dalla valutazione (alta, tra i 45 e i 50 milioni) e quindi dalla possibilità di prenderlo intanto in prestito. Negli ultimi giorni anche la Roma ha sondato per capire la fattibilità dell’operazione, essendoci il forte gradimento per un centrocampista che può coprire diversi ruoli e che ha enormi qualità.

«Un nome che dobbiamo mantenere lì, ed è quello di Kobbie Mainoo, perché il Napoli — con il direttore Manna, che ha confermato prima della gara con l’Eintracht come il club farà un colpo a centrocampo — aveva già nei programmi di intervenire, ragazzi, ve l’ho detto qui sul canale diverse volte, ancora prima dell’infortunio di De Bruyne.»