Napoli-Mainoo: contatti con i suoi agenti nelle ultime settimane, il nome resta vivo nei pensieri degli azzurri (Romano)

Su Youtube: «Mainoo non è l’unico nome in lista: ce ne sono almeno un altro paio sul taccuino dei dirigenti del Napoli»

Il Napoli si muove in anticipo per rinforzare la mediana in vista della partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. Ecco gli ultimi aggiornamenti di Romano su Mainoo.

Le parole di Romano su Mainoo

«Un nome che dobbiamo mantenere lì, ed è quello di Kobbie Mainoo, perché il Napoli — con il direttore Manna, che ha confermato prima della gara con l’Eintracht come il club farà un colpo a centrocampo — aveva già nei programmi di intervenire, ragazzi, ve l’ho detto qui sul canale diverse volte, ancora prima dell’infortunio di De Bruyne.»

«Questo perché Anguissa partirà per la Coppa d’Africa, e Anguissa non è soltanto un giocatore, una pedina a centrocampo: Anguissa è un vero e proprio polmone del Napoli, oggi e non solo oggi. Quindi aggiungere un pezzo in più in mediana era già nei piani, ma con l’infortunio di De Bruyne è diventata una necessità ancora più forte.»

«Kobbie Mainoo non è l’unico nome in lista: ce ne sono almeno un altro paio sul taccuino dei dirigenti del Napoli, ma il suo resta uno dei principali. Ci sono stati contatti anche con i suoi agenti nelle ultime settimane, per mantenere caldo il canale con il giocatore. Il Napoli lo aveva già cercato alla fine del mercato estivo, ma era praticamente impossibile allora scalfire il muro del Manchester United.»

«Quindi, ancora oggi, dipende dallo United, ma Kobbie Mainoo resta un nome vivo nei pensieri del Napoli.»

Vedremo come deciderà di agire il Napoli nella finestra di gennaio, consapevoli che l’assenza di Zambo peserà come un macigno.