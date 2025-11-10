Palladino in pole per sostituire Juric all’Atalanta (Sky)

L’Atalanta ieri ha perso in casa 3-0 contro il Sassuolo e la panchina di Ivan Juric ora è seriamente a rischio. La dirigenza della Dea si è presa qualche ora di tempo per decidere se continuare con il tecnico ex Torino, o virare su un altro allenatore. Se decideranno per la seconda opzione, Raffaele Palladino è in pole per diventare il nuovo tecnico dell’Atalanta.

Palladino si avvicina all’Atalanta

Sky Sport riporta:

La sconfitta per 3-0 subita in casa contro il Sassuolo potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La società si è presa una notte di riflessione prima di prendere una decisione su un eventuale esonero di Ivan Juric. L’orientamento è quello di cambiare la guida tecnica della squadra e il favorito per sostituire Juric al momento sembra essere Raffaele Palladino. Attesa in giornata la decisione definitiva che potrebbe essere favorita anche dalla sosta del campionato.

L’Atalanta prende una scoppola che la metà basta. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria in casa del Marsiglia che i bergamaschi sono travolti in casa dal Sassuolo di Fabio Grosso che salgono a 16 punti in classifica (ottavo posto). Seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo quella di Udine. Partita bislacca, con l’Atalanta che sembra padrona del campo, Lookman di fatto segna ma un difensore del Sassuolo salva in volo sulla linea. Poi la difesa di Juric si addormenta, Carnesecchi abbatte Pinamonti in area. Va dal dischetto Berardi che segna e di fatto l’Atalanta non si riprende più.

Nella ripresa dopo due minuti arriva il raddoppio di Pinamonti (assist di Berardi), poi la terza rete ancora di Mimmuzzo. L’Atalanta si liquefa sotto gli occhi dell’esterrefatto Percassi. A questo punto le ore di Juric sembrano contate anche se di allenatori in giro non ce ne sono poi granché. All’uscio ci sono Palladino e Thiago Motta.