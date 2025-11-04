Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Il Chelsea di Maresca ha trovato l’antidoto alle palle inattive: svuotare la propria area di rigore davanti al portiere (Times)

Alla prima punizione del Tottenham, tre difensori sono scappati in avanti e gli attaccanti li hanno seguiti. L'area si è svuotata ed il portiere ha bloccato facilmente. Il Tottenham mai pericoloso

Db New York (Stati Uniti) 13/07/2025 - FIFA Club World Cup 2025 / Chelsea-Paris Saint-Germain / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Robert Sanchez

