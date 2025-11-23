Norris e Piastri squalificati dal Gp di Las Vegas, Verstappen recupera 18 punti

Lando Norris e Oscar Piastri della McLaren sono stati squalificati dal Gran Premio di Las Vegas per infrazioni tecniche relative all’eccessiva usura dei pattini.

I motivi della squalifica di Norris e Piastri

I commissari della Fia hanno rilevato un’irregolarità su entrambe le McLaren: lo spessore del pattino è risultato sotto i 9 millimetri previsti su entrambe le monoposto, un’usura maturata per un consumo eccessivo del fondo nei 50 giri del circuito di Las Vegas, caratterizzato da un asfalto pieno di avvallamenti.

In questo 2025 era accaduto anche a Lewis Hamilton in Cina.

Dunque, ora Max Verstappen aggancia Piastri in seconda posizione nel Mondiale e recupera altri 18 punti a Norris, ora distante solo 24. Si riapre dunque la lotta alla vittoria del Mondiale, con due gare Sprint ancora da disputare.

La Red Bull appare migliorata in modo complessivo. Le prestazioni di Yuki Tsunoda lo dimostrano: dopo sette gare in cui non aveva fatto meglio del dodicesimo posto, il giapponese è arrivato nono a Zandvoort, sesto a Baku e settimo sia nella Sprint che nella gara di Austin. Segnali che la Red Bull è tornata docile e performante. Non significa che Verstappen vincerà tutte le gare, ma che sarà sempre in lotta. E quando è in lotta, di solito porta a casa il risultato. Se dovesse conquistare il titolo, sarebbe un’impresa degna del suo enorme talento e una delle più grandi rimonte nella storia della Formula 1.

Per entrambi i piloti McLaren, presentarsi in pista e aspettarsi un podio non è più scontato. Quando Verstappen ha vinto a Monza davanti a Norris e Piastri, per il leader del Mondiale era un risultato quasi favorevole: aveva perso solo tre punti da Norris, invece dei sette che avrebbe perso arrivando secondo. Ora che il vantaggio prestazionale della McLaren si è ridotto — se non del tutto svanito —, il rischio è di venire battuti anche da Mercedes, Ferrari, o persino da Williams e Racing Bull, come a Baku. La MCL39 resta una vettura veloce, ma non più dominante.