La McLaren comincia ad aver paura di Verstappen, e i bookmakers lo danno favorito

Max Verstappen sta arrivando e il Telegraph scommette: potrebbe vincere il mondiale di Formula1 beffando nel finale di stagione Oscar Piastri e Lando Norris. La McLaren è avvisata. Per mesi è sembrato che il titolo fosse ormai destinato a Woking, e che la Formula 1 stesse per avere un nuovo nome inciso sul trofeo. Alla pausa estiva la Red Bull sembrava smarrita, mentre la McLaren appariva dominante. Al momento la classifica vede Piastri (346 punti) davanti a Norris (332) e Verstappen (306). Mancano cinque Gp al termine della stagione: Messico (26/10), Brasile (9/11), Las Vegas (22/11), Qatar (30/11), Ab Dhabi (7/12) e i bookmaker danno favorito Verstappen

La rimonta di Verstappen

Dopo la vittoria in Giappone, lo scorso aprile, Verstappen ha ottenuto soltanto un successo e due podi nelle undici gare precedenti al Gran Premio d’Olanda. In quel periodo, la McLaren ne aveva vinte nove. Ora, dopo tre vittorie nelle ultime cinque gare e due secondi posti nelle altre, i bookmaker lo danno nuovamente come favorito. E non è difficile capirne il motivo. Per quanto rapidi e talentuosi, i due piloti McLaren non appartengono ancora alla stessa categoria di Verstappen. Anzi, si potrebbe persino sostenere che Piastri e Norris siano stati rispettivamente il terzo e il quarto miglior pilota dell’anno, con George Russell al secondo posto. Dopo Zandvoort, Verstappen ha recuperato 64 punti su Piastri e 44 su Norris: vale a dire 16 e 11 punti a gara, rispettivamente. Se mantenesse questo ritmo nelle prossime quattro prove, arriverebbe ad Abu Dhabi davanti a entrambi. Non è ancora una crisi per la McLaren, ma deve essere risolta subito prima che lo diventi.

La Red Bull nuovamente affidabile

La Red Bull appare migliorata in modo complessivo. Le prestazioni di Yuki Tsunoda lo dimostrano: dopo sette gare in cui non aveva fatto meglio del dodicesimo posto, il giapponese è arrivato nono a Zandvoort, sesto a Baku e settimo sia nella Sprint che nella gara di Austin. Segnali che la Red Bull è tornata docile e performante. Non significa che Verstappen vincerà tutte le gare, ma che sarà sempre in lotta. E quando è in lotta, di solito porta a casa il risultato. Se dovesse conquistare il titolo, sarebbe un’impresa degna del suo enorme talento e una delle più grandi rimonte nella storia della Formula 1.

Il podio per la McLaren non è più scontato

Continua il Telegraph:

Per entrambi i piloti McLaren, presentarsi in pista e aspettarsi un podio non è più scontato. Quando Verstappen ha vinto a Monza davanti a Norris e Piastri, per il leader del Mondiale era un risultato quasi favorevole: aveva perso solo tre punti da Norris, invece dei sette che avrebbe perso arrivando secondo. Ora che il vantaggio prestazionale della McLaren si è ridotto — se non del tutto svanito —, il rischio è di venire battuti anche da Mercedes, Ferrari, o persino da Williams e Racing Bull, come a Baku. La MCL39 resta una vettura veloce, ma non più dominante.

Anche se Verstappen non dovesse superare Piastri, la sensazione è che ci riuscirà Norris. L’australiano ha già perso 20 punti dal compagno nelle ultime quattro gare: a Baku è andato a muro dopo una falsa partenza, a Singapore è stato spinto fuori dal podio da Norris, e ad Austin è stato semplicemente più lento — tre decimi in qualifica, ventuno secondi in gara. Se continua così, chiuderà dietro al compagno. La pressione che arriva da dietro non è certo una coincidenza. Per Norris, la situazione è leggermente più semplice: sta ancora inseguendo, ma deve anche guardarsi le spalle. Tuttavia, né lui né Piastri hanno mai avuto esperienza diretta nella lotta per un titolo mondiale. Non è necessariamente un problema, ma nell’arco della stagione entrambi hanno commesso più errori — grandi e piccoli — di Verstappen. E la pressione tende solo ad aumentarne la probabilità.