Ferrari di male in peggio, il gp della Cina un incubo: Leclerc ed Hamilton squalificati a fine gara

La Ferrari applica alla perfezione la legge di Murphy. «Se qualcosa può andare storto, lo farà». E così è stato. Sulla carta Leclerc e Hamilton hanno chiuso il gp di Cina in quinta e sesta posizione. In pratica sono stati squalificati per non aver rispettato il peso della monoposto e per usura eccessiva.

Il pessimo gran premio della Cina delle Ferrari

Il gp della Cina è una storia tutta McLaren, vince Piastri davanti a Norris, terzo Russell che si conferma un pilota di livello superiore soprattutto quando deve difendersi dagli attacchi avversari. Le Ferrari partono bene, al via si ritrovano dietro le McLaren in quarta e quinta posizione. Al via però c’è un contatto tra i piloti Ferrari. Leclerc danneggia l’ala anteriore ma continua. Fortunatamente il danno non incide in modo significativo sulle prestazioni della monoposto.

La gara scivola via tra pit stop e ipotesi di strategie mancate. Nel mezzo c’è pure un ordine di scuderia Ferrari. Dopo il primo giro di pit stop Hamilton si ritrova davanti al compagno di squadra che però ha la possibilità di spingere. Dal muretto ordinano all’inglese di farsi da parte. Hamilton acconsente ma alle sue condizioni. «Fatelo venire più vicino», ammonisce l’ex campione del mondo.

Leclerc riesce ad avvicinarsi a Russell, in quel momento terzo in classifica. Il pilota Mercedes però è un osso duro, e a poco più di dieci gira dalla fine, Charles ci prova, va sottopressione e sbaglia. Blocca in frenata e perde le chance di arrivare a podio. Verrà poi pure superato dalla Red Bull di Verstappen.

Le squalifiche di Hamilton e Leclerc

Al termine della gare poi, la beffa della squalifica. A spiegare cosa è successo è la Gazzetta:

“Nel caso della SF-25 numero 16, la Ferrari del monegasco è stata sottoposta alle verifiche al termine della corsa risultando al di sotto del peso minimino di 800kg richiesto dal regolamento. Durante i controlli, sulla monoposto di Leclerc è stata installata un’ala anteriore integra in sostituzione di quella danneggiata in gara e, una volta prelevato il campione minimo di 2 litri di carburante (circa 0,75kg) il peso complessivo della vettura è risultato essere di 799kg, esattamente un kg al di sotto di quanto richiesto dal regolamento“.

Per quanto riguarda Hamilton invece, “la sua Ferrari è finita sotto la lente di ingrandimento dei commissari dopo che è i controlli post gara hanno evidenziato un eccessivo consumo del pattino nella parte inferiore della vettura“.

