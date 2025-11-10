Home » Approfondimenti » Analisi

Napoli e Conte, una separazione non conviene a nessuno

Per il Napoli Conte è l'unico a poter risolvere questa situazione e Conte non lascerà la squadra in questo momento perché per lui rappresenterebbe una sconfitta

Conte, Jackson

Napoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Parma and Napoli at the Tardini stadium in Parma on May 18, 2025. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

Il presidente De Laurentiis è sceso in campo per chiarire la posizione del club dopo le parole dell’allenatore dopo la disfatta di Bologna. Conte è stato chiaro e ha sparato contro i suoi calciatori con parole chiare definendoli senza l’energia giusta. Non ci sarà un divorzio dunque, come era preventivabile, nonostante le numerose voci che si sono rincorse nella giornata di oggi, non ci sarà perché un divorzio a questo punto della stagione non conviene a nessuno, nè al Napoli, nè tantomeno a Conte.

Perché al Napoli non conviene lasciare Conte

Il momento è difficile, quasi al pari di quello vissuto dopo il primo scudetto vinto con Spalletti. Ma al contrario di Spalletti Conte non ha lasciato la barca, anzi ha voluto restare al timone e fin dal principio ha messo in guardia tutti sui rischi che facili entusiasmi potevano portare dopo la vittoria dell’anno scorso. Conte dunque non viene ritenuto il responsabile di quanto sta accadendo dalla società. E anzi viene ancora visto come l’unico in grado di invertire la rotta nel più breve tempo possibile. Considerando che l’intera campagna acquisti è stata condotta da Manna su precisa indicazione di Conte, che dunque è ora chiamato a fare rendere al meglio la squadra.

Poi è chiaro che in termini economici al Napoli non farebbe comodo dover continuare a pagare l’oneroso contratto del tecnico. Non si deve dimenticare neanche che l’esperienza insegna e dopo Spalletti il Napoli ha vissuto un anno a dir poco disastroso con numerosi cambi in panchina, prima di riuscire a trovare l’allenatore giusto. Al momento sul mercato non ci sono valide alternative a Conte.

Perché a Conte non conviene lasciare il Napoli

Per quanto riguarda Conte non è facile decifrare i pensieri dell’allenatore. L’estate scorsa era stato sul punto di lasciare il Napoli direzione Torino, ma la fine però le promesse economiche ma soprattutto tecniche di De Laurentiis lo avevano convinto. Quest’anno il tecnico ha ottenuto dal club tutto quando aveva chiesto per poter far rendere al meglio la squadra e soprattuto avviare un percorso, come ha più volte sottolineato. Per lui abbandonare la nave che imbarca acqua già a novembre rappresenterebbe una sconfitta nella carriera dell’allenatore. E probabilmente anche un grande errore.

 

