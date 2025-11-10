De Laurentiis scende in campo per la “favola delle dimissioni di Conte”: «Stupidaggini»

Il presidente del napoli su X: «Ai tifosi dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione»

Dopo la sconfitta contro il Bologna hanno fatto molto discutere le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, tanto da far circolare voci sul suo possibile addio al club azzurro. Pronto si è fiondato il presidente De Laurentiis che in pochi messaggi su X ha stroncato certe voci

Se Laurentiis su Conte

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili.

Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…, che piacciono molto ai napoletani e non solo.

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione.

Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.