McTominay: «De Bruyne è fortissimo, senza di lui perdiamo tanto»

Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Como che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale.

McTominay: «Vogliamo isolare Politano e Neres, il Napoli si sente più forte delle altre»

«Rispetto all’anno scorso i cambiamenti ci sono, ma diciamo che alzare sempre il livello fa parte del gioco. Io devo continuare a dimostrare, ciò significa impegnarmi sempre di più. Dopo aver perso Kevin dobbiamo performare ancora di più, perdiamo tanto perché è un calciatore fortissimo ma abbiamo una rosa importante. Proveremo a non far sentire la sua assenza.»

Napoli-Como, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour, Anguissa, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Elmas, Olivera, Juan Jesus, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Lobotka, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino, Lang, Lucca.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Moreno, Goldaniga, Posch, D.Carlos, Van Der Brempt, Baturina, Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Bonsignori Goggi, Cerri, Vojvoda, Da Cunha.

Per la sfida di quest’oggi alle ore 18 Conte ritrova Rrahmani, che aveva partecipato solo alle prime due partite di questo campionato. Il kosovaro aveva subito un infortunio che avrebbe dovuto tenerlo via dal rettangolo di gioco per due sole settimane, allargate poi a più di un mese a causa di una recidiva non ben specificata dal club. Oggi riprende la guida della difesa insieme a Buongiorno, ricostruendo il quartetto titolare con Di Lorenzo e Spinazzola. Milinkovic in porta. In attacco il trio Politano-Hojlund-Neres, anch’esso una prova di titolarità per i prossimi mesi in cui mancherà De Bruyne. Rientra Lobotka ma in panchina, probabilmente ritornerà in mezzo al centrocampo contro l’Eintracht.

Per il Como di Fabregas situazione infortuni ben diversa. Recupera dalla squalifica Jesus Rodriguez che contro il Verona ha anche fornito un assist importante. In attacco Morata coi soliti Nico Paz e Addai dietro di lui. Perrone e Caqueret giocheranno insieme in mezzo al campo. Valle a sinistra e Smolcic sul lato destro e il solito Butez in porta. La chiave per gli ospiti sarà cercare di imporre il loro gioco dal primo minuto al Maradona.