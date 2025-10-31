L’incontro Fabregas-Conte preannuncia qualche gag teatrale (Damascelli)

Tony Damascelli sulle pagine del Giornale presenta il prossimo turno di Serie A e pone l’accento su quello che sarà lo scontro tra il Napoli e il Como, ma soprattuto tra Conte e Fabregas

“il Como ormai maturo pronto all’esame universitario, sabato a Napoli contro i campioni d’Italia, l’incontro Fabregas-Conte preannuncia qualche gag teatrale”

Battibecco con Fabregas, Tudor secco

Fabregas aveva battibeccato a distanza con Tudor prima che venisse rimosso dalla panchina della Juventus. Fabregas aveva risposto ad una frase pronunciata da Tudor alla vigilia della partita, che non gli era andata giù: «Tudor guida un grande club, con una storia importante. Ha detto che mi prendo tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene come stanno le cose. Lui lavora con campioni, noi abbiamo un’altra realtà». La fra in questione, pronunciata nella conferenza stampa della vigilia aveva definito il Como una “finta piccola”, che «ha speso bene e l’allenatore ha scelto tutti i giocatori, una cosa rara e bella». Secca la replica di Igor Tudor, che ha poi parlato dopo l’allenatore del Como sia in tv che in conferenza stampa: «Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio».