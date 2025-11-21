McTominay all’Everton? Solo fantasia. Massima concentrazione sul Napoli (Fabrizio Romano)

Scott McTominay resta saldamente al Napoli. Non ci sono trattative in corso con Everton o club arabi: il centrocampista è concentrato sulla Champions League e sulla squadra, confermando fedeltà e determinazione nonostante le voci di mercato.

McTominay all’Everton è fantasia pura

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha riportato:

“Abbiamo ricevuto molte domande sulle diverse questioni che riguardano Scott McTominay. Durante la sosta è circolata in Inghilterra una notizia secondo cui l’Everton sarebbe pronto a presentare una maxi-offerta per il giocatore. È tornato, insomma, tutto il discorso legato a McTominay, compreso quello sull’Arabia della scorsa estate.

In realtà, durante la sosta lascerei proprio spazio a queste storie perché si tratta di vere e proprie fantasie. Scott McTominay non ha mai, neanche minimamente, sfiorato l’idea di trattare con un altro club la scorsa estate. Massima fedeltà e totale concentrazione sul Napoli. Non c’è mai stata nemmeno l’ombra di una possibilità di vederlo partire.

Lo stesso discorso vale per il mercato di gennaio. Si continua a parlare di Everton, ma da ciò che risulta, McTominay vuole giocare la Champions League e competere al livello massimo possibile. Con tutto il rispetto per l’Everton, non ci sono trattative in corso né approcci da parte loro. Semplicemente, oggi come a gennaio, non c’è nulla di concreto. Non ci si aspetta alcuna partenza: è fantasia, come confermato anche da persone vicine al giocatore.

Bisogna anche considerare il momento complicato del Napoli: sarebbe facile alimentare voci o costruire storie, ma la realtà è diversa. La realtà è che McTominay è quel giocatore straordinario che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione, il miglior giocatore della Serie A, autore pochi giorni fa di una rovesciata fantastica che ha portato la sua Scozia al mondiale.

Dunque, meglio mettere da parte le fantasie e lasciare che Napoli si goda McTominay e che McTominay si goda Napoli e i suoi tifosi. Le voci sull’Arabia non fanno parte di alcuna conversazione reale.”