McTominay in estate ha respinto offerte milionarie arabe e inglesi: resta fedele al Napoli (Schira)
Ha rifiutato un ingaggio fino a triplo rispetto a quello attuale. "Qualcuno dice 12, qualcuno dice 15, qualcuno dice addirittura 20 milioni a stagione, ma lui voleva restare a Napoli".
McTominay ha rifiutato offerte molto ricche dall’estero, scegliendo di restare al Napoli e continuare a giocare con la maglia azzurra. Lo rivela Nicolò Schira.
McTominay vuole restare a Napoli
“In estate era arrivata un’offerta mostruosa con uno stipendio in doppia cifra, contratto di quattro anni da parte di una società araba che era pronta anche a mettere sul piatto oltre 40 milioni per il Napoli. Un’offerta incredibile per McTominay ma il giocatore non ha neanche voluto sentire nella fattispecie quali erano le cifre reali dell’offerta. Qualcuno dice 12, qualcuno dice 15, qualcuno dice addirittura 20 milioni a stagione. Comunque, insomma, un ingaggio almeno il il triplo di quello che oggi lui guadagna a Napoli, ma McTominay voleva restare a Napoli, felicissimo di giocare con la maglia azzurra e lo scudetto sul petto. Attenzione però perché in Premier League in estate l’Everton voleva provare l’assalto, anche qui non preso in considerazione. Il giocatore è stato seguito anche da una delle big della Premier League, ma per il Napoli è blindato e lui non voleva andare via”.
Magicamente l’Inghilterra riscopre McTominay: ora anche l’Arsenal è pronta a fare follie per averlo
Ecco cosa scrive TeamTalk:
“Scott McTominay, il grande centrocampista scozzese che ha ridefinito la sua carriera con il passaggio in Serie A, si trova al centro di una saga di trasferimenti in fermento, con fonti che rivelano esattamente cosa servirà per riportare il giocatore in Premier League nel 2026. I sussurri dalla massima serie inglese suggeriscono che un ritorno a casa potrebbe essere in programma, ma fonti vicine al 28enne insistono che solo una proposta “perfetta” lo staccerebbe dall’abbraccio baciato dal sole del Napoli”.