In Scozia non si capacitano che il Manchester United ha ceduto al Napoli prima McTominay e poi Hojlund

In Scozia proprio non ci possono pensare: Scott Mc Tominay e Rasmus Hojlund, “misfit” che in inglese significa letteralmente “inadatto”, “fuori posto” o “diverso dagli altri”, stanno facendo fortune a Napoli lì dove il Manchester United li aveva pensarto bene di cederli. Ne scrive Scotsman il cui titolo è: Napoli strappa una vittoria in Serie A: McTominay e il “misfit” del Manchester United entrano in scena dopo l’errore del 17enne

Ed allora ecco la celebrazione dei due United in salsa partenopea. Il Napoli prosegue la sua marcia dopo la vittoria di prestigio contro l’Inter, imponendosi per 1-0 sul campo del Lecce con una prova di carattere. Lo scozzese Scott McTominay, protagonista nell’ultimo turno, questa volta è partito dalla panchina. Al 61’, con la partita ancora ferma sullo 0-0 allo stadio Via del Mare, Antonio Conte ha mandato in campo McTominay e il danese Rasmus Hojlund. Quest’ultimo rientrato dopo un infortunio alla coscia. Poco prima, al 55’, il Napoli aveva ringraziato il proprio portiere Vanja Milinkovic-Savic. IL numero uno azzurro ha parato un rigore al giovanissimo Francesco Camarda, talento del Milan in prestito al Lecce. Il 17enne non è riuscito a sfruttare l’occasione più nitida della gara per i salentini. Un errore che è costato caro. Al 69’ Frank Anguissa ha sbloccato il risultato. Permettendo agli uomini di Conte di portare a casa tre punti fondamentali contro un Lecce che schierava anche l’ex Aberdeen Ylber Ramadani.

La partita di Mc Tominay e Hojlund

McTominay, decisivo nel 3-1 contro l’Inter, è stato inizialmente escluso per turnover, mentre il Napoli era privo del suo regista Kevin De Bruyne, fermo per un problema muscolare. In cabina di regia si è distinto invece un altro scozzese, Billy Gilmour, autore di un’ottima prova nei 90 minuti. Il ritorno di Hojlund, autore di quattro reti in tre partite prima dell’infortunio, rappresenta un segnale positivo in vista della prossima sfida casalinga contro il Como, sabato. Con questa vittoria il Napoli si porta in testa alla Serie A, tre punti davanti alla Roma. L’AC Milan, impegnato martedì sera sul campo dell’Atalanta, può ridurre il distacco a un solo punto in caso di successo.