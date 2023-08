Earps, la Ministra dello Sport lancia una mozione per convincere Nike a mettere in vendita la sua maglia (The Times)

Più di 88.ooo persone hanno firmato una petizione per chiedere alla Nike di vendere la maglia della Earps

Il portiere del Manchester United e della Nazionale inglese femminile Mary Earps non aveva la sua maglia in vendita nello store Nike. Per questo motivo, è intervenuta l’ex ministra dello sport britannico Tracey Crouch, che ha lanciato una petizione per la vendita della maglia di Earps indossata ai Mondiali femminili di quest’anno. The Times scrive:

“L’ex ministro dello sport Tracey Crouch ha presentato una mozione in parlamento chiedendo a Nike di mettere in vendita la maglia del portiere dell’Inghilterra Mary Earps. «La decisione della Nike di non produrre una maglia per il portiere dell’Inghilterra è stata giustamente criticata come vergognosa e svaluta il ruolo che il portiere ha nel calcio femminile. Chiediamo alla Nike di invertire questa decisione e mettere in vendita la maglia di Earps in modo che le ragazze, ispirate dalla Coppa del Mondo femminile che vogliono giocare in porta, sentano che il loro ruolo è importante quanto quello di un giocatore di movimento» ha dichiarato l’ex ministro. Più di 88.ooo persone hanno firmato una petizione per chiedere alla Nike di vendere la maglia che Earps indossava durante la Coppa del Mondo”.

ilnapolista © riproduzione riservata