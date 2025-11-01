Manna: «Speriamo di riaggregare Lukaku al gruppo nelle prossime settimane»

A Dazn: «Il Como non viene ad aspettarci, è una squadra ostica e ben allenata. Dovremo essere attenti. Anguissa? Parliamo di rinnovo coi suoi agenti, è un giocatore maturo e centrale per noi»

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Como che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale.

Manna: «Dovremo essere bravi, il Como non ci aspetterà soltanto»

«Non credo che il Como venga a Napoli ad aspettarci, è una squadra che aggredisce e ruota. Squadra ostica e ben allenata, è una partita complicata e dovremo essere bravi e attenti. Anguissa? Le sensazioni sono quelle che mette in campo: Frank sta bene, si sta esprimendo bene ed è centrale per noi anche fuori dal campo. Si tratta di un leader silenzioso. Per il rinnovo abbiamo un’opzione unilaterale ma non c’è fretta, non ci va di spostare l’attenzione del giocatore, ne discutiamo con gli agenti. De Bruyne? Kevin si è operato in settimana, resterà in Belgio per qualche settimana e poi riprenderà l’iter riabilitativo. Romelu ha fatto il percorso inverso, sta iniziando a lavorare da solo e speriamo di poterlo riaggregare nelle prossime settimane. Kevin è una mancanza incredibile ma sono sicuro che sapremo compensarla.»

Napoli-Como, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour, Anguissa, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Elmas, Olivera, Juan Jesus, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Lobotka, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino, Lang, Lucca.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Moreno, Goldaniga, Posch, D.Carlos, Van Der Brempt, Baturina, Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Bonsignori Goggi, Cerri, Vojvoda, Da Cunha.

Per la sfida di quest’oggi alle ore 18 Conte ritrova Rrahmani, che aveva partecipato solo alle prime due partite di questo campionato. Il kosovaro aveva subito un infortunio che avrebbe dovuto tenerlo via dal rettangolo di gioco per due sole settimane, allargate poi a più di un mese a causa di una recidiva non ben specificata dal club. Oggi riprende la guida della difesa insieme a Buongiorno, ricostruendo il quartetto titolare con Di Lorenzo e Spinazzola. Milinkovic in porta. In attacco il trio Politano-Hojlund-Neres, anch’esso una prova di titolarità per i prossimi mesi in cui mancherà De Bruyne. Rientra Lobotka ma in panchina, probabilmente ritornerà in mezzo al centrocampo contro l’Eintracht.

Per il Como di Fabregas situazione infortuni ben diversa. Recupera dalla squalifica Jesus Rodriguez che contro il Verona ha anche fornito un assist importante. In attacco Morata coi soliti Nico Paz e Addai dietro di lui. Perrone e Caqueret giocheranno insieme in mezzo al campo. Valle a sinistra e Smolcic sul lato destro e il solito Butez in porta. La chiave per gli ospiti sarà cercare di imporre il loro gioco dal primo minuto al Maradona.